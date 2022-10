El veterano dirigente Flor Meléndez sostendrá el miércoles en la noche una reunión con la nueva administración de los Osos de Manatí, antes Brujos de Guayama, en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para un puesto gerencial en el equipo liderado por el exponente de música urbana Ozuna.

Meléndez, quien se encuentra en Panamá como parte de sus labores con el programa adulto del seleccionado panameño, confirmó a El Nuevo Día el interés de ambas parte para tener un rol fuera del tabloncillo con el conjunto.

El bayamonés, de 75 años, no precisó si el puesto que le ofrecerá Ozuna será como gerente general o asesor del quinteto.

“Yo estoy en Panamá y me enviaron un mensaje de que quieren hablar conmigo. Yo me voy hoy y llego esta noche allá. Mañana, me quieren ver”, dijo Meléndez vía telefónica mientras preparaba una presentación para los nuevos Osos.

“Todo lo sea baloncesto siempre me entusiasma. Esto sería otra etapa (para mi carrera). Lo que me han hablado de la gerencia (de ellos) es que sería (un puesto) en esta etapa de mi vida que me puede interesar mucho. La verdad, no me han dicho qué va a ser, si es gerente. Eso lo hablaremos. No voy a decir que no hemos tenido contacto. Ha sido un “hola, como estás, nos vemos tal día” porque tengo que terminar unos informes acá abajo (en Panamá). Hay interés de ambas partes”, agregó.

El experimentado mentor confirmó que su hijo, Flor Jr., fue contactado para ser parte del cuerpo técnico de los Osos, que tienen a Iván Ríos como candidato principal como dirigente. Ríos viene de comandar a los Cangrejeros de Santurce.

Jordan Howard es un jugador reserva de los Osos. (BSN)

Meléndez, con 43 años de experiencia como piloto en el BSN, dirigió por última vez en 2021 con los Indios de Mayagüez. Luego, pasó a los Gigantes de Carolina en una estadía breve como asesor de Ríos antes de que ambos renunciaran a sus respectivos puestos debido a una mala racha.

Meléndez, también otrora estratega de la Selección Nacional, fue el primer coach en ganar 600 victorias en el BSN. De integrarse formalmente a los Osos, Meléndez podría ser clave en la selección de su nieto, el talentoso exarmador de la NCAA Jhivvan Jackson, en el próximo sorteo de jugadores. Jackson, de padre panameño, decidió representar a Panamá a nivel nacional.

Manatí puede contar con uno de los primeros dos turno de la primera ronda luego de que los Brujos finalizaran con marca de 8-24 en la pasada temporada, al igual que los Grises, que tienen como nuevo apoderado a Roberto Roca.

El lunes, el BSN confirmó la compraventa de los Brujos de Guayama del apoderado Rafael Rodríguez a Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del artista de fama mundial, para trasladar la franquicia a Manatí y bautizarla con el mote de los Osos.

Manatí no tiene equipo en el BSN desde el 2016, cuando jugó bajo el nombre de los Atenienses por par de temporada con Félix “Felo” Rivera como apoderado. Tiene como cancha local el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Los nuevos Osos no comenzarán la campaña 2023 en cero ya que tienen en sus filas a los estelares Chris Ortiz, miembro del Equipo Nacional, y Jahvari Josiah, ganador del premio Progreso del Año en 2022. Otros canasteros de impacto son los bases Denis Clemente e Hiram Burgos, el escolta Lance Tejada, el delantero Derek Reese y el centro Kleon Penn.

En su lista de reservas cuentan con jugadores de impacto como el armador Jordan Howard, el escolta Alfonso Plummer y el centro Tyler Davis, todos con experiencia en el Equipo Nacional.