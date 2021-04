El intento de compraventa de los Atléticos de San Germán del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por parte de un grupo liderado por el médico Lumen Vera no prosperó, informó el jueves el director de torneo de la liga José Solá.

Así las cosas, el licenciado Pedro Ortiz sigue al mando de “Monstruo Anaranjado”.

“La situación con San Germán, simplemente, tiene un apoderado que es Pedro Ortiz. En su derecho como apoderado intentó una compraventa a un grupo. Esa transacción no rindió frutos y no prosperó. Al final, Pedro Ortiz sigue siendo el apoderado de la franquicia. A mi entender, Lumen Vera no va a formar parte del grupo que esté interesado”, dijo Solá a este medio.

Llamadas a Ortiz en los pasados días para conocer la situación del quinteto de la Ciudad de las Lomas no fueron contestadas.

La semana pasada, Ortiz dijo a este medio que no podría correr por su cuenta a los Atléticos. Sin embargo, estaba confiado en la aparición de nuevos compradores.

“Siempre aparece un plan B. Lo que no queremos es que se tenga por recesar”, declaró.

Solá, por su parte, agregó que no ha recibido una petición de receso por parte de Ortiz.

“Si él no pudiera administrarla, que no quisiera que pasara, tendría que comunicarlo a la liga. No ha solicitado receso. Seguimos contando con 12 franquicias para 2021”, indicó Solá.

Foto de 2005 con Lumen Vera en el centro durante el sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso. A la derecha, Henry Newman, entonces presidente del BSN. (MIGUEL MALDONADO)

Solá agregó que no hay fecha límite para que Ortiz consiga un nuevo grupo interesado en administrar a los Atléticos

¿Por qué aprobar una compraventa de los Atléticos si al final el grupo de Lumen Vera no cumplió?, se le preguntó al director de torneo.

“El Comité de Nuevo Apoderados se encargó de examinar los potencias compradores. El nuevo apoderado tenía las cualificaciones y los requerimientos para reingresar en la liga. Más allá de esos, son negociaciones entre dos personas privadas que pueden tomar cualquier rumbo. La liga dio el visto bueno para la venta a ese nuevo apoderado por cumplir con las condiciones pero no tiene control del desenlace de la transacción”, contentó.

El pasado sábado, el candidato a coapoderado del equipo, Luis Quiñones, reveló que Vera, pasado apoderado de equipos en Cayey y Aibonito, estaba fuera de la transacción por un asunto personal. William Colón también forma parte del grupo que era liderado por Vera.

Los Atléticos jugaron en la ‘burbuja’ del BSN en el año pasado para finalizar el torneo y clasificaron a la postemporada con Larry Ayuso como dirigente.

El manejador de Bad Bunny, Noah Assad, fue parte de la administración de los Atléticos en el pasado torneo y ahora figura como directivo de los Cangrejeros de Santurce junto a Jonathan Miranda en el regreso de la franquicia.

Sin detalles de la mudanza de Manatí a Humacao

Sobre la sorpresiva mudanza de la franquicia de expansión de Manatí a Humacao a tres semanas de ser aprobado la plaza en el norte de la isla con el empresario cubano Ernesto Cambo como apoderado, Solá no pudo detallar los pormenores de la movida.

El equipo en el pueblo del este tendrá de regreso el mote de los Grises, luego de llamarse los Caciques en la pasada década. Humacao tuvo equipo hasta 2017, cuando la franquicia fue mudada a Isabela en medio de la temporada debido a la suspensión del entonces apoderado Daniel Maes. En 2018, los Brujos de Guayama jugaron en Humacao debido a los daños caudados por el huracán María a la cancha Roque Nido.

“Los detalles específicos sobre por qué no se pudo dar en Manatí no los tengo. Sé que el municipio está dispuesto a tener un equipo en la próxima temporada. Es una opción. Al verse imposibilitado en estar en esa sede (Cambo), se dio la oportunidad de Humacao, que cuenta con el aval del acalde (Reynaldo Vargas)”, dijo Solá.

“Cuando un equipo solicita una sede, el BSN sí aprueba pero no interviene en las negociaciones entre el apoderado y el municipio. Sí pide que la plaza esté disponible y sí que sea viable para prestar la posibilidades, y en lo que pueda ayudar, pero no forma parte del proceso de negociación”, añadió.

El gerente general de la franquicia de expansión Alfredo “Piraña” Morales, exdirector del torneo del BSN, no estuvo disponible para dar detalles de la mudanza.