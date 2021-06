Cuando Deandre Ayton, de Phoenix, extendió la mano por encima del aro para encestar el pase de Jae Crowder en lo que se convirtió en los puntos ganadores de la victoria de los Suns por 104-103 sobre loa Clippers, varios jugadores inmediatamente argumentaron que la jugada era ilegal.

Quizás fue un pedido para ver si tenían suerte y revertían la jugada.

O, quizás más probablemente, no entendieron completamente la regla.

En casi cualquier otra situación, lo que hizo Ayton habría sido una violación (interferencia de canasta ofensiva) y el tiro no debería haber contado. Pero en esta situación, lo que hizo fue perfectamente legal.

¿Por qué contó?

La Regla 11 de la NBA, Sección I, Subsección f da parte de la respuesta.

Esa regla establece que un jugador no deberá “tocar ninguna pelota dentro del área de juego que esté en su vuelo descendente con la oportunidad de anotar. Esto se considera un ‘intento de tiro’ o intentar un tiro“.

PUBLICIDAD

El pase de Crowder, extremadamente difícil, no fue un intento de tiro. Debido a que fue un pase detrás de la línea de outside, no habría contado como un tiro de campo incluso si atravesó la canasta sin que un compañero de equipo lo tocara. La regla de goaltending no se aplica por la misma razón.

¿Puede suceder esto durante el juego en vivo?

No. Tal jugada solo funciona con el reloj parado, o en el lenguaje de la NBA, cuando el balón no está “vivo”.

Durante una situación de pelota viva mientras ocurre el juego, si Crowder quisiera lanzar un pase de puente aéreo a Ayton y no ser parte de una violación, tendría que asegurarse de que la pelota no sea lo que se llama “dentro del cilindro”, básicamente , un anillo imaginario que se extiende desde la superficie de la llanta.

Pero el reloj no corría. Esto no fue un baile vivo.

Del libro de casos de la NBA, abordando tal situación: “No se ha producido interferencia de canasta o de goaltending. Para que ocurra cualquiera de estas violaciones, una bola que está viva debe entrar en el área del cilindro después de haber sido tocada legalmente en el terreno de juego. Todos los jugadores deben considerar este tipo de juego como un saque ordinario y cualquiera puede intentar tomar posesión del balón sin penalización “.

¿Ha sucedido antes?

Sí, y quizás lo más notable, en Phoenix.

Durante un juego el 26 de diciembre de 2017 entre los Suns y los Memphis Grizzlies, empatados con 0.6 segundos restantes, el entonces entrenador de los Suns, Jay Triano, convocó una jugada en la que Dragan Bender de Phoenix lanzaría un pase de entrada por encima del aro y prepararía a Tyson Chandler para una volcada.

PUBLICIDAD

Triano le había preguntado a la NBA mucho antes si tal escenario sería legal. La NBA confirmó que así sería, y Triano mantuvo la idea escondida en su mente para ese momento. El pase de Bender fue preciso, Chandler hizo el donqueo y los Suns ganaron 99-97.

“Es una regla que mucha gente no conoce”, dijo Triano esa noche. “No puedes portar (goaltending) una pelota que no va a contar”.

La jugada también se ha visto en Puerto Rico. En el Baloncesto Superior Nacional (BSN) durante un partido de temporada regular entre los Leones de Ponce y los Titanes de Morovis en 1991, Juan “Chemba” Lanauze completó una jugada similar (de un pase de su primo Charlie) sobre Mario Butler para darle el triunfo al quinteto de la Ciudad Señorial.