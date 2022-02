Una de las metas en la carrera profesional del armador Gary Browne es ganar un campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Ahora que pertenece a los Piratas de Quebradillas, el capitán de la Selección Nacional no puede asegurar si su deseo podrá cumplirse con el quinteto del Guajataca.

Browne, activo en la liga profesional de Turquía con el Petkim Spor, ya estableció contacto con la nueva administración de los Piratas, pero fue parco a la hora de confirmar si vestirá la camiseta quebradillana en la temporada 2022, que inicia el próximo 9 de abril.

“He tenido conversaciones con ellos estando allá y por acá. Nada concreto todavía, pero sí hemos estado en conversación”, dijo Browne luego de la práctica del Equipo Nacional para la segunda ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023.

Browne fue cambiado de los Atléticos de San Germán a los Piratas en diciembre pasado junto al joven alero Phillip Wheeler por el centro Jorge Bryan Díaz, el escolta José “Money” Rodríguez y el delantero Luis “Pelacoco” Hernández.

Antes de finalizar el año 2021, los Piratas fueron vendidos al estadounidense Dion New. El ahora exapoderado Roberto Roca y gerente general Gabriel Miranda permanecerán como administradores del equipo en el torneo venidero como parte de la transición.

Browne, de 28 años, enfatizó en que su prioridad es terminar su compromiso en Turquía. Su equipo está último en la tabla de posiciones con 3-18 y la fase regular se extiende hasta mayo. No abundó si ha solicitado un cambio de Quebradillas a otro equipo.

“Eso es más personal, de mantenerlo concreto. Ahora, yo tengo una temporada en Turquía que tengo que terminar. Pero sí, hemos en comunicación, con el dueño nuevo y los muchachos. Ha sido de maravilla, pero yo tengo un trabajo allá. No puedo estar hablando porque se ve mal allá y yo soy un tipo que me gusta mantenerme profesional y no divulgar tanto”, agregó.

Gary Browne, con el balón, fue el Más Valioso con los Atléticos en la campaña de 2017. (Archivo)

Browne, que fue el Jugador Más Valioso del BSN en 2017, no juega en el torneo local desde 2019, cuando apareció solo en la postemporada. Desde entonces, ha militado en Israel, Italia y Turquía. Tiene interés de regresar, en algún momento, a jugar en la isla.

“La gente se cree que yo no he jugado aquí en años. Me perdí la “burbuja” y el 2021. No es tanto. Pero sí entiendo la perspectiva de las personas, de la administración. La liga son cuatro meses y esperar otros meses largo para la próxima temporada, uno piensa que es mucho tiempo. Así que no hay nada concreto todavía (con los Piratas). Veremos a ver”, declaró.

Contento con el cambio de mando

Browne está de vuelta en la Selección Nacional luego de perderse la primera ventana debido a una intervención por apendicitis. Han sido sus primeras prácticas con el combinado patrio bajo el mando del dirigente Nelson Colón y sus asistentes Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González. Su última participación había sido en el Repechaje Olímpico de junio pasado con Eddie Casiano al mando del combinado.

“Es una experiencia buena. Siempre es bueno ver la filosofía de los coaches. Tenemos a los tres mejores coaches de Puerto Rico, sin quitarle crédito a los que han estado aquí y dirigen en otros equipos. Los tres han ganado campeonatos del BSN y entienden muy bien lo que hacen, mejorar las destrezas de los jugadores. Es bueno en mi opinión. Yo que personalmente quiero ganar un campeonato en el BSN, me gusta leerles la mente y aprender mucho de ellos”, indicó.

El armador extrañó la participación en la primera ventana.

“Soy uno de los favoritos del Señor porque no se me explotó el apéndice, así que estoy bien. Todos los muchachos que están aquí son jóvenes y están en buena condición. Entiendo que la cultura que hemos creado desde que clasificamos al Mundial (2019) ha sido buena y de buen entendimiento. Tenemos que seguir trabajando esta cultura y personalmente entiendo que toma tiempo. Hay que darle crédito a Carlos Arroyo (gerente general) que ha hecho una buena labor de traer a los muchachos y enseñar la cultura de representar al país”, comentó Browne.