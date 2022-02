La Selección Nacional de baloncesto masculino no va a tener el mismo equipo en todas las ventanas clasificatorias al Mundial de FIBA 2023.

El hecho está claro en la mente del entrenador Nelson Colón, luego de iniciar la preparación par la segunda ventana con un equipo casi completamente distinto al que abrió la competencia el pasado noviembre en Chihuahua, México, con marca de 1-1.

Solo cinco jugadores de la primera ventana repetirán en la escuadra: Jezreel de Jesús, Chris Ortiz, Timajh Parker, Jonathan Rodríguez e Ysmael Romero.

Hay siete jugadores que no estuvieron en la pasada ventana, incluyendo a los debutantes Tyquan Rolón y Stephen Thompson, Jr. Los otros cinco integrantes del grupo son Gary Browne, Javier Mojica, Luis “Pelacoco” Hernández, Arnaldo Toro y Jaysean Page.

Ocho de estos 12 jugadores convocados para los encuentros ante Estados Unidos en Washington, D.C. y Cuba en La Habana la semana entrada entrenaron a todo vapor el jueves en el Coliseo Roberto Clemente.

En el segundo día de prácticas, abierto a la prensa, estuvieron presente Browne, Mojica, Romero, Rodríguez, “Pelacoco” Hernández, Parker, De Jesús y Rolón. Fueron asistidos por los jóvenes Luis Cuacut (Vaqueros de Bayamón) y José Ginés (Gigantes de Carolina).

Gary Browne, quien estuvo ausente en la primera ventana por razones de salud, ya se integró a los entrenamientos del combinado. (David Villafane/Staff)

Faltaron a la sesión Thompson Jr., Toro, Page y Ortiz, quienes se integrarán al quinteto el domingo en la capital estadounidense.

Del grupo que jugó en tierra azteca ante los locales y los cubanos hay siete ausentes: Jordan Howard, Isaac Sosa, Jordan Murphy, Isaiah Piñeiro, Devon Collier, Emmy Andújar y el veterano base José Juan Barea.

“Yo creo que en todas las ventanas vamos a tener un grupo diferente. No podemos hablar de un Grupo A y de un Grupo B”, dijo el dirigente Nelson Colón en un aparte con los medios.

“Es tener un grupo de jugadores grande que esté comprometido, que tenga la oportunidad de estar. Los que no están aquí, estoy seguro que no es porque no quieren estar aquí, tienen unos compromisos que se les hace bien complicado dejar para poder venir acá. Entonces, tenemos que tener un banco de talento de 20 a 25 jugadores, por lo menos, que entren y salgan a diferentes ventanas, y que conozcan el sistema para no tener que comenzar en cero. En esa filosofía es que nos tenemos que mover”, agregó el mentor.

Barea, de 37 años, está ausente debido a que todavía no ha tomado una decisión sobre su carrera como canastero. Colón aseguró que no está retirado.

“Está una introspección, bien personal, sobre tomar una decisión. Estamos contentos con lo que hizo en la primera ventana, nos sirvió de mentor. Nos dio estabilidad, liderato y compromiso. Son jugadores que son cara y parte de lo que es el programa”, comentó Colón sobre el exjugador de la NBA.

Rostros experimentados sudaron en el tabloncillo del Clemente como Mojica, también de 37 años y quien había hecho público su retiro de la Selección Nacional en mayo de 2021, cuando Eddie Casiano era el técnico del combinado patrio. Hernández, un guerrero en la pintura del Baloncesto Superior Nacional (BSN), fue convocado de vuelta para ayudar contra el juego físico de Cuba.

De vuelta Mojica

“Pienso que Mojica salió, no se retiró. Tomó una pausa. Es un jugador que impacta el grupo, una energía brutal, positivísimo y líder. Todavía, a su edad, es un veterano que conoce este juego, conoce FIBA. Nos da la versatilidad de ser regular, salir del banco, nos da defensa y tiro largo. Es superinteligente, que hace mejor a los demás. Tenemos la confianza de que nos va a ayudar”, declaró Colón sobre su capitán en los Vaqueros en el BSN.

“Sobre Pelacoco, le dimos la oportunidad. Lo vemos en condición. Ha lucido en los torneos 3x3. Vamos a unos juegos físicos. Como nos dimos cuenta en la primera ventana, jugar con Cuba es lucha libre. Necesitamos jugadores sólidos que puedan equiparar esa energía y ritmo y vimos que estaba disponible. Carlos habló con él y superpositivo de volver a representar al equipo”, añadió sobre Hernández.

Tyquan Rolón, aquí defendiendo a Jezreel de Jesús, estará debutando con la escuadra boricua. (David Villafane/Staff)

En cancha, Rolón, integrante de los Mets de Guaynabo, se familiarizaba con el sistema de juego de Colón y sus asistentes Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González.

“Es jugador joven, mucha energía, inteligente, tiro largo y corto. Puede jugar de la uno a la tres. Puede atacar y hacer “pick and roll”. Nos da la ventaja de tener a un jugador híbrido, necesario en estas ventanas que son cortas. Es un talento joven que estamos identificando y le estamos dando la oportunidad a ver cómo luce”, declaró Colón.

De igual forma, el dirigente del seleccionado habló de Thompson Jr., quien espera sea parte del programa adulto a largo plazo.

“Está jugando a gran nivel en Italia y estoy ansioso de ver su labor. Ver si es otra de las caras que se va a establecer en el futuro. Dijo que sí desde el principio y creo que eso viene de su sangre. Su hermano (Ethan) jugó Sub- 16. Desde que hicimos contacto con él siempre habló de su disponibilidad y se dio la oportunidad hora”.

Puerto Rico está en el Grupo D del clasificatorio mundialista junto a los estadounidenses, los mexicanos y los cubanos. México lidera la llave con marca de 2-0, seguido por Puerto Rico y Estados Unidos con 1-1. Cuba no ha conseguido victoria con récord de 0-2. Después de la tercera ventana a principios de julio, los primeros tres del grupo avanzan a la siguiente fase de la clasificación.

“Nosotros nos vamos a poner 100 por ciento para ganar los dos partidos. ¿Qué va a pasar? No sé. Vamos día a día. Juego a juego. Sé que el grupo está preparado. Cuando estemos juntos e integrados, vamos a tener una mejor visión de lo que vamos a hacer”, dijo Colón.