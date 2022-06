El armador de la Selección Nacional Gary Browne jugará a finales de año en Australia (National Basketball League) luego de estampar su firma con el Phoenix de South East Melbourne, informó el equipo en un comunicado de prensa.

El pacto es por una temporada.

Browne, actual integrante de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), se reportará al equipo australiano en septiembre. La prestigiosa liga iniciará en octubre.

“Nunca he estado en Australia y he oído que Melbourne es una ciudad fantástica. Siempre he visto a muchos de mis muchachos que han jugado allí. Hablo con ellos y todos dicen que es un gran ambiente y una gran liga. Estoy emocionado este año que voy a ser parte de esa liga y emocionado de ser parte del programa”, dijo Browne en el comunicado.

“De hecho, (el ex jugador de la NBA) Carlos Arroyo y yo hemos hablado a menudo sobre en qué liga queremos jugar; tiene una carrera increíble, pero nunca llegó a jugar en Australia, y siempre mencioné Australia. Solo sabiendo que tener esa conversación y estas oportunidades que se avecinan este año es algo que me emociona”, agregó.

El Phoenix debutó en la NBL en 2019. Durante la temporada 2020-2021, alcanzaron la semifinales.

Antes de regresa al BSN por primera vez desde 2018, Browne jugó en Turquía. También, tiene experiencia en Israel e Italia.

Con los Piratas, Browne promedia 17.6 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes. En julio, se reportará al Equipo Nacional para la tercera ventana del clasificatorio al Mundial de FIBA 2023, con dos partidos en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. La cuarta ventana se juega en agosto y luego Puerto Rico viaja a principios de septiembre a Rio de Janeiro, Brasil, para el torneo AmeriCup.