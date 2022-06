El Comité de Selecciones Nacionales de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico evaluará esta semana si recomienda o no otorgar la petición de cambio de ciudanía deportiva del armador Jhivvan Jackson, quien el domingo hizo público su deseo de representar al equipo nacional de Panamá.

La recomendación pasará luego al Comité Ejecutivo federativo para determinar una decisión final sobre retener o no los derechos de Jackson, nieto del veterano dirigente puertorriqueño Flor Meléndez e hijo del exjugador panameño Leroy Jackson.

“No es una decisión mía, es una decisión institucional. Como Federación que somos, un ente donde hay múltiples personas que lo componen, pues queremos que todos participen en la decisión”, dijo Yum Ramos, presidente federativo, en una llamada con los medios.

Si la Federación decide retener al jugador, la solicitud de cambio de ciudadanía pasaría a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que escuchará a todas las partes para tomar una decisión basada en sus reglamentos.

Jackson fue parte del programa nacional y ya representó a la isla con sus selecciones juveniles. El domingo, el egresado de la Universidad de Texas en San Antonio publicó una carta explicando su deseo de representar al país de su padre. El seleccionado es dirigido por Meléndez.

“Soy hijo de madre puertorriqueña y de padre panameño. Ambos me han inculcado el amor a mis raíces, tanto puertorriqueñas como panameñas. He podido, durante mi vida, enriquecerme de ambas culturas que me han hecho una mejor persona. Por lo que esta decisión, que sé marcará mi vida y mi carrera, ha sido muy difícil para mí”, escribió.

Denegó invitaciones

En expresiones escritas, el gerente general del programa adulto puertorriqueño, Carlos Arroyo, indicó que Jackson denegó participar en un campamento privado este mes, más en un venidero torneo de talento en Bahamas. Arroyo no informó cuáles jugadores iban a participar en ambas convocatorias.

“Tuve una conversación con Jhivan y sus padres en donde les comuniqué que Jhivann es parte de nuestro futuro y es nuestro interés seguir desarrollándolo. La prioridad de nuestro programa está en jugadores que pasaron en su momento por el mismo proceso que Jhivan tiene que pasar”, comunicó Arroyo.

“Parte de mi trabajo es seguir evaluando la nueva generación que viene subiendo, pero si no me da la oportunidad de verlo de cerca, complica el proceso. A ningún jugador se le puede privar jugar por el país que quiere representar. A la misma vez no se le puede obligar jugar por un país que no quiere representar”, agregó.

Según Ramos, Jackson también se invitó para las convocatorias de los Juegos Panamericanos Lima 2019, más el Mundial de China de dicho año, pero no pudo ir. Posteriormente, tuvo una lesión el verano pasado, por lo cual no fue convocado para el Repechaje Olímpico.

“Esa misma lesión lo estuvo aquejando, por lo que no pudo incorporarse a la ventana de noviembre en Chihuahua, México. Me parece que el alta médica se lo dieron luego de la ventana de febrero 2022. Por eso, estamos en conversaciones para unos proyectos y campamentos para seguir monitoreándolo de cerca para que continuara siendo parte del programa”, explicó Ramos.

“Jhivvan es un jugador de mucha proyección, con una gran carrera colegial. Las categorías menores las dominó. Creo que siempre ha sido un jugador con un poder de anotación. Son jugadores que uno siempre está evaluando, que el Comité de Selecciones ha estado evaluando. Hemos contando con en él en el pasado y estaba en planes de seguir viéndolo. Siempre supimos que podía ser una posibilidad (de pedir jugar con Panamá). Cada jugador toma la decisión entiende es mejor para su futuro. Queremos jugadores que quieran representar al programa. No hay ningún tipo de personalismo. Le deseamos lo mejor a Jhivvan. Nos hubiese gustado que se haya quedado representando el país”, expresó.

Ramos evitó reaccionar a las declaraciones de Meléndez en las redes sociales. El técnico escribió que su nieto no podía continuar esperando por una convocatoria para la selección adulta. Jackson no fue convocado para la ventana del mes entrante.

“Son sus expresiones y las respetamos. No tenemos comentarios respecto a lo que ha dicho Flor. No sé si lo dice como dirigente, o como abuelo. Respetamos su opinión”, culminó Ramos.