El armador puertorriqueño Jhivvan Jackson, egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, anunció este domingo mediante un comunicado de prensa, su decisión de representar a la selección nacional de Panamá.

No obstante, necesitará que el organismo rector del básquet en Puerto Rico le otorgue su aval, por lo que el propio canastero ya solicitó ser liberado para poder cambiar su ciudadanía deportiva.

Jackson no estuvo entre los 24 convocados hace unos días por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para la preselección de la que saldrá el grupo de 12 que participará en la última ventana clasificatoria de FIBA para el Mundial de 2023. Esa ventana se jugará en Puerto Rico el 1 y el 4 de julio ante Estados Unidos y México.

“A toda la fanaticada del baloncesto de Puerto Rico le quiero comunicar, por este medio, que he decidido representar a la selección nacional de Panamá en los eventos internacionales de FIBA”, expresó Jackson en declaraciones escritas.

Antes de tomar su decisión, Jackson tenía hasta tres alternativas para escoger como ciudadanía deportiva. El jugador es nacido en Puerto Rico, hijo del otrora canastero panameño Leroy Jackson, quien jugó en Puerto Rico en el Baloncesto Superior Nacional y perteneció a la selección panameña.

Su madre, Yanira Meléndez, es hija del legendario dirigente boricua Flor Meléndez, quien al presente está al frente del programa nacional de Panamá, pero quien aseguró desde hace más de un año que no reclutaría a su nieto ni intervendría para que optara por la selección de ese país centroamericano.

Jhivvan tenía la opción también de representar a Estados Unidos por tener la ciudadanía americana.

“Soy hijo de madre puertorriqueña y de padre panameño. Ambos me han inculcado el amor a mis raíces, tanto puertorriqueñas como panameñas. He podido, durante mi vida, enriquecerme de ambas culturas que me han hecho una mejor persona. Por lo que esta decisión, que sé marcará mi vida y mi carrera, ha sido muy difícil para mí”, agregó Jackson en el comunicado.

“Vengo de una familia del baloncesto, por lo que este deporte es mi vida. He aprendido de mi familia el respeto a las instituciones que dirigen este deporte. Por tal razón, ya le he informado a la Federación Puertorriqueña de Baloncesto, a través de una carta a su presidente, el licenciado Yum Ramos, mi decisión, acompañada de mi agradecimiento por la oportunidad brindada”.

La Federación evaluará el caso antes de decidir

El Nuevo Día contactó a Ramos cuando se circuló por las redes sociales que la Federación tenía ante su consideración una solicitud para liberar a Jackson, ya que este ha pertenecido al programa nacional y ya representó a la isla con sus selecciones juveniles. Ramos confirmó vía mensaje de texto la petición hecha por el jugador.

“En el día de ayer, sábado, recibimos una carta del armador Jhivvan Jackson mediante la que solicitó el cambio de ciudadanía deportiva para representar a Panamá en los próximos torneos internacionales de FIBA. Ahora corresponde someter tal solicitud a la Comisión de Selecciones Nacionales para su debida evaluación y recomendación, para que posteriormente la Junta de Gobierno tome una determinación final”, respondió Ramos a este diario.

“Una vez culmine el proceso, se le notificará al jugador nuestra decisión final”.

Meléndez emite declaraciones en las redes

En el caso de Flor Meléndez, este realizó unas declaraciones escritas a través de las redes este domingo, asegurando que su nieto no podía continuar esperando por una convocatoria para la selección adulta. Este diario intentó también obtener una declaración de Meléndez al respecto, pero no tuvo resultado.

“Jhivvan esperó mucho tiempo y no lo consideraron, por qué se va a cortar su carrera como ha pasado con muchos, si tiene oportunidad en otro sitio. Cuántas veces yo he tenido que emigrar a dirigir afuera. Esto no es patriotismo, es poder sobrevivir a los golpes que tú no quieres”, escribió Meléndez en la red social Twitter como respuesta a una publicación en la cuenta Kitin Wojnarowski, en la que se menciona que de concretarse lo de la solicitud hecha a la FBPUR, Jackson podría ser dirigido por su abuelo en la selección panameña.

Las declaraciones de Meléndez, exdirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, dejan dudas respecto a cuál ha sido la realidad, toda vez que en 2021 el agente del jugador dejó saber que Jackson no estaba disponible por una lesión de hombre. El presidente federativo Ramos no quiso entrar en detalles este domingo, más allá de confirmar que recibió la carta de Jhivvan.

Pero El Nuevo Día supo que en el pasado la Federación sí ha convocado al armador que hizo historia en sus años de colegial al convertirse en el canastero latinoamericano que más puntos ha anotado en la NCAA de por vida.

Tan reciente como en noviembre de 2021, el agente del canastero Quique Villalobos, dijo a este medio que Jackson no podría debutar con el Equipo Nacional boricua debido a su lesión en un hombro.

Jackson se recuperaba entonces de una operación y no estuvo disponible para jugar en la primera ventana clasificatoria hacia el Mundial 2023.

Si bien Villalobos no dijo concretamente que la Federación convocó a su representado, su respuesta de entonces dio a entender que sí, o que al menos había razones para no ser convocado pues no estaba disponible.

“Jhivvan no podrá jugar hasta que reciba el alta médica, cosa que no ha ocurrido todavía y que probablemente no obtendrá hasta el mes que viene”, informó Villalobos a El Nuevo Día en noviembre pasado.

Por la misma razón, Jackson tampoco fue convocado para el Repechaje Olímpico de Serbia en el verano pasado.

Jackson tuvo una brillantísima carrera en la NCAA al terminar con promedios de 19.9 puntos, 4.2 rebotes y 3.4 asistencias por juego.

En el comunicado enviado a la prensa por el jugador este domingo, él mismo aclara por qué está solicitando a la FBPUR y al licenciado Ramos ser liberado de su compromiso. Y es que aunque tiene la opción de representar a Panamá por vía de su padre, Jackson ya jugó por Puerto Rico como juvenil.

“De igual forma le expresé mi deseo de que me permita estar donde entiendo será lo mejor para mi carrera profesional, por lo que en dicha carta hago mi solicitud formal para el cambio de ciudadanía deportiva debido a que jugué en la selección de Puerto Rico U-17, en el Centrobasket 2015 y el Campeonato FIBA U-18 en el 2016, momento en que mis padres firmaron los documentos requeridos para mi participación en dicho torneo”, recordó Jackson.

“Por último, quiero agradecer a mi familia puertorriqueña por su comprensión y por su apoyo incondicional, que siempre me ha brindado a lo largo de mi carrera, y más en estos momentos. También le agradezco a todos los fanáticos y a la familia del baloncesto de Puerto Rico que ha creído en mí y que me ha apoyado siempre. No espero que entiendan mi decisión, pero sé que estarán siguiendo mi carrera y siempre nos unirá la pasión por este maravilloso deporte que es el baloncesto”, concluyó.