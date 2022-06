Al igual que se atreve a pedir la bola en momentos cruciales en torneos en que ha visto acción la Selección Nacional, anotando un canasto grande cuando más hace falta, el escolta Gian Clavell no tiene miedo de expresar públicamente cómo desea que lo vean sus compañeros de equipo ahora que el programa continúa en transición con la suma de varias figuras jóvenes y el retiro de otras.

Clavell está de regreso en la Selección luego de ausentarse en las anteriores dos ventanas clasificatorias de FIBA hacia el Mundial 2023, debido a una lesión de rodilla, que requirió incluso una operación del menisco.

La lesión lo sacó de paso pues estaba jugando nuevamente baloncesto en Europa, específicamente en la liga de Ucrania en 2021. Tras la operación y su rehabilitación, Clavell optó por quedarse en Puerto Rico y regresar al BSN, esta vez con los Cangrejeros de Santurce, en lo que ha sido su primera campaña completa en la isla tras debutar en 2017 con los Brujos de Guayama, con quienes jugó solo tres partidos ese año.

“La plantilla está muy bien hecha y tenemos un buen balance de tiradores con armadores. A mí me gusta ser el líder en la cancha, me gusta ser el ejemplo, para decirlo mejor. La energía que voy a traer son cosas que no se ponen en las estadísticas, y más por la fanaticada… estoy en casa, Santurce, la gente. Creo que vamos a estar bastante bien y voy a dar lo mejor”, dijo Clavell en un aparte con El Nuevo Día luego de ser presentado en el Coliseo Roberto Clemente junto al resto de la plantilla de 12 jugadores de la Selección Nacional, que este viernes y el lunes, 4 de julio jugarán sus dos partidos de la tercera ventana clasificatoria hacia el Mundial 2023. Puerto Rico ya aseguró su pase a la siguiente ronda del clasificatorio.

Javier Mojica y Gian Clavell son los dos escoltas de esta versión de la Selección Nacional que jugará en el Coliseo Roberto Clemente la tercera ventana clasificatoria hacia el Mundial. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Clavell junto al armador Gary Browne han sido parte de la transición en la que ha entrado el programa nacional adulto de hace unos años. Pero con el retiro de las canchas internacionales del veterano base exenebeísta José Juan Barea, una de las preguntas que se le hizo al cuerpo técnico este miércoles durante una conferencia de prensa donde el equipo fue presentado formalmente luego de que los 12 fueran nombrados esta semana, de cara a los juegos ante Estados Unidos y México.

¿Será José Alvarado?, se le preguntó al dirigente de la Selección, Nelson Colón, sobre el armador con carné de jugador de la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans y quien viene de firmar en primavera, sin haber completado su año de novato, una extensión contractual por $6.5 millones y cuatro temporadas.

Colón fue enfático en que no desea colocarle esa presión a Alvarado. Clavell, por su lado, al cuestionársele si ha pensado lo interesante que puede ser esa combinación 1 y 2 de Alvarado con él, pareció querer quitarle presión también al joven escolta de solo 24 años y nacido en Nueva York de padres puertorriqueños.

“Hay que llevarlo poco a poco. Es nuevo, quiere demostrar… quiere sentirse bien y sentirse en casa. Y le estamos dando toda la confianza del mundo para que venga y juegue su juego, tranquilo y feliz. Que se olvide todo y juegue su juego”, dijo Clavell.

De 28 años, Clavell abraza el reto que encara con la Selección ahora, que luce renovada aunque siempre con una combinación que incluye algunos veteranos como el también escolta Javier Mojica. Clavell debutó con la Selección mayor en noviembre de 2017, en la primera ventana clasificatoria hacia el Mundial de China 2019.

“Ya le tocó el tiempo a cada uno de los jugadores. Le tocó a Carlos (Arroyo, ahora gerente general), le tocó a Barea.. Creo que ahora es el tiempo de nosotros”.

Una de las cosas que Clavell celebra, de paso, es el hecho de volver a compartir el balón y la misma cancha con su eterno compañero Gary Browne, con quien ha venido jugando desde que eran niños.

“Lo primero que hice ayer cuando vinimos a la cancha fue darle un abrazo a Gary. Gary es como un hermano y me encanta siempre jugar con él. Literalmente Gary ya es familia para mí. Jugamos desde pequeños en Bucaplaa, jugamos en contra muchas veces Molina (Basketball Academy) contra Bucaplaa... y pues, jugamos en Europa en contra. Esto es algo que ya somos hermanos. Son relaciones que el baloncesto con la misma Selección te ayuda a crear. Estoy supercontento de jugar con él”.