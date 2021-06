Nueva York - Kevin Durant siempre ha sido uno de los anotadores más imparables de la NBA.

Los Nets de Brooklyn necesitaban mucho más que puntos el martes por la noche, por lo que Durant les dio una de las actuaciones más espectaculares en la historia de la postemporada.

Durant anotó 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, lo que envió a los Nets nuevamente a la delantera en las semifinales de la Conferencia Este con una victoria por 114-108 sobre los Milwaukee Bucks en quinto juego.

“Sé que mi percepción es que puedo anotar bien el balón pero en cualquier equipo en el que he jugado, me han pedido que haga prácticamente de todo, desde rebotear hasta defender, iniciar y anotar”, dijo Durant luego del encuentro. “Puede que no lo haga todo el tiempo, pero hago un poco de todo”, agregó.

En el partido del martes pasado, fue mucho de todo.

El dos veces MVP de las Finales de la NBA se convirtió en el primer jugador en tener al menos 45 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un partido de playoffs.

“Rendimiento histórico, histórico”, resaltó el entrenador de los Nets, Steve Nash.

Con James Harden regresando pero ofreciendo poca ofensiva y Kyrie Irving fuera, Durant jugó los 48 minutos y acertó16 de 23 tiros. El cuatro veces campeón anotador tuvo 20 puntos en el último cuarto, quizás el mayor canasto fue un triple con 50 segundos por jugar y los Nets protegiendo una ventaja de un punto.

“Las lesiones por las que ha pasado, para volver incluso desde el tendón de Aquiles hasta el tendón de la corva para regresar a esta posición, el mundo está presenciando, una vez más, quién es el mejor jugador del mundo”, declaró el alero de los Nets Jeff Green.

Ningún argumento de los Bucks.

“Es el mejor jugador del mundo en este momento y tenemos que vencerlo como equipo”, indicó Giannis Antetokounmpo. “Tenemos que detenerlo como equipo. Tenemos que hacer que haga tiros difíciles como el de esta noche. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y, con suerte, fallará“.

Harden jugó por primera vez desde que dejó el primer partido 43 segundos después de haber comenzado con tensión en el tendón de la corva derecha. Falló ocho triples, pero tuvo ocho asistencias y seis rebotes mientras jugaba 46 minutos.

“Me desperté y dije: ‘¿Sabes qué? Vamos “, dijo Harden.” Intenté salir y hacer lo mejor que pude. Ojalá les di a mis compañeros de equipo un poco de aliento y algo de vida “.

Green acertó siete triples y anotó 27 puntos para los Nets, que cayeron en un hoyo de 17 puntos en este después de dos derrotas en Milwaukee antes de que Durant los recuperara. Blake Griffin agregó 17 puntos.

El sexto juego es el jueves en Milwaukee, donde los Bucks tienen marca de 4-0 contra los Nets esta temporada.

Antetokounmpo tuvo 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Khris Middleton agregó 25 puntos.

Los Bucks tuvieron todo el impulso después de ganar los dos juegos en Milwaukee, con Irving torciéndose el tobillo en el segundo cuarto del cuarto partido. Parecía que Durant sería la única de las tres superestrellas en jugar el martes, lo que dada la forma en que jugó, puede haber sido suficiente de todos modos.

Los Nets originalmente descartaron a Harden el lunes, luego lo elevaron el martes a dudoso y luego cuestionable. Se ejercitó antes del partido y parecía moverse bien, trotando fuera de la cancha hacia el túnel después de su calentamiento antes de que lo autorizaran a jugar.

Pero no parecía tener toda la fuerza en su pierna. Durant se aseguró de que no importara.

“Rendimiento especial de él”, dijo el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. “Crédito para él, algunos tiros difíciles, así que tenemos que mirarlo, descubrir cómo mejorar”.