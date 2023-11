San Antonio - El entrenador de San Antonio, Gregg Popovich, agarró el micrófono y reprendió a la multitud en el Frost Bank Center el miércoles por la noche, diciéndoles a los aficionados que dejaran de abuchear al ex All-Star de los Spurs, Kawhi Leonard, y a los Clippers de Los Ángeles.

“Disculpen un segundo”, dijo Popovich, silenciando a la multitud al final de la primera mitad. “¿Podemos detener todos los abucheos y dejar que estos muchachos jueguen? Ten un poco de clase. No es lo que somos. Deja ya los abucheos”.

Leonard anotó 24 puntos cuando los Clippers vencieron a San Antonio 109-102 el miércoles por la noche, propinándole a los Spurs su décima derrota consecutiva.

“Pensé que fue un momento increíble, a pesar de los abucheos de los fanáticos, creo que incluso más”, dijo la estrella de los Clippers, Paul George. “Creo que fue un momento increíble, que papá tuviera la espalda de Kawhi en esa situación”.

Leonard ha sido abucheado por los fanáticos de los Spurs desde que exigió un intercambio y fue transferido de San Antonio a los Toronto Raptors el 18 de julio de 2018.

Leonard se convirtió en el mejor jugador de los Spurs cuando la era de los Tres Grandes de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili estaba terminando. El delantero fue elegido MVP de las Finales de la NBA después del último campeonato de los Spurs en 2014.

“La situación de Kawhi es agridulce”, dijo George. “Ha colgado pancartas de campeonato aquí y ha sido parte de equipos ganadores. Independientemente de la situación, es una mierda darle algo a una organización y a una ciudad y que ese sea, en este momento, el trato que todavía recibes. Es lamentable, pero eso es lo que hace que el deporte sea deporte”.

Los fanáticos abuchearon cuando Leonard se paró en la línea de tiros libres luego de una falta del delantero de los Spurs, Keldon Johnson, con 3:08 restantes en la primera mitad. Luego, Popovich se acercó y agarró el micrófono de megafonía.

Después se le preguntó a Popovich cuál era el mensaje que pretendía transmitir a la multitud.

“Bueno, creo que cualquiera que sepa algo sobre deportes no debe molestar”, dijo Popovich.

Cuando se le preguntó si no quería que los abucheos motivaran a Leonard, Popovich repitió su respuesta.

“Hablé inglés”, dijo Popovich. “Te acabo de decir, cualquiera que sepa algo sobre deportes sabe que no se debe tocar al oso. Esa es mi respuesta”.

Después de un silencio inicial de asombro tras las palabras de Popovich por megafonía, la multitud comenzó a abuchear aún más fuerte en respuesta. Leonard se enfrentaría a una cascada de abucheos más ruidosos, pero acertó ambos tiros libres.

Los abucheos continuaron cada vez que Leonard tocaba el balón y se extendieron a James Harden y otros jugadores de los Clippers.

“Si no tengo puesta la camiseta de los Spurs, probablemente me abuchearán por el resto de mi carrera”, dijo Leonard. “Es lo que es. Son uno de los mejores aficionados de la liga y son muy competitivos. Una vez que esté en esta cancha de baloncesto, van a demostrar que van por el otro lado. Cuando estoy en la calle o entro a un restaurante, me demuestran amor. Es lo que es.”

Los fanáticos colmaron a Leonard con abucheos estruendosos en su regreso inicial a San Antonio luego de su intercambio a Toronto. Los abucheos han disminuido a lo largo de los años y algunos fanáticos vitorearon cuando fue anunciado en el juego del año pasado.

Leonard dijo después del partido del lunes por la noche, que los Clippers ganaron 124-99 para extender la racha de derrotas de los Spurs a nueve, que escuchó algunos vítores.

“Quiero decir, esta noche estuvo un poco 50-50″, dijo Leonard. “Escuché algunos vítores y algunos abucheos. Pero como dije antes, es una base de fanáticos competitiva. Quieren ganar todos los partidos, así que una vez que llegue al partido, habrá algunos abucheos. Pero caminando por la ciudad o en los restaurantes, demuestran amor”.

Las acciones de Popovich recordaron al ex entrenador de los Indiana Hoosiers, Bobby Knight, tomando el micrófono para reprender a los fanáticos por sus acciones durante su enfrentamiento contra Michigan State el 21 de enero de 1989.

“No me importa cuál sea la calidad del arbitraje, aquí no tiramos cosas”, dijo Knight.