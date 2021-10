Los exdirigentes del Equipo Nacional adulto, Raymond Dalmau y Flor Meléndez, reaccionaron ayer a la salida de Eddie Casiano de la dirección técnica, mientras que la sugerencia para su reemplazo entre un técnico local o extranjero es una mixta entre ellos.

La Federación de Baloncesto local, a través de un comunicado, informó ayer el fin de la relación con Casiano, quien entró al puesto en 2016 y quien tenía contrato hasta el Mundial de 2023.

“La decisión responde a un cambio en la dirección del equipo nacional. Estamos sumamente agradecidos con el trabajo y el compromiso que demostró Eddie Casiano al dirigir a nuestra Selección Nacional durante los pasados seis años”, expresó Yum Ramos, presidente federativo en un comunicado de prensa.

Ramos y el gerente general Carlos Arroyo no estuvieron disponibles para ampliar sobre la salida de Casiano, quien recientemente también quedó fuera de la dirección de los Piratas de Quebradillas en el BSN.

Para Dalmau, exdirigente del seleccionado entre 1990 a 1994 y actual miembro de la Comisión de Selecciones de la Federación, el cambio de mando era inminente.

“No creo que hay mucho que decir. Son situaciones y decisiones de la Federación. Entiendo que había que hacer un cambio. Estando aquí tantos años, viendo tanto, muchas veces tiene que haber otra dirección”, dijo el también exjugador de quinteto patrio.

“No puedo decir (nada malo) de Eddie. Hizo el trabajo que tenía que hacer con los jugadores que tenía. Quizás pudo haber hecho mucho más, pero, como coach que fui, no estoy en la posición de opinar realmente. Yo he pasado por eso. No sería profesional de mi parte emitir una opinión. Cada cual tiene una opinión distinta”, agregó el legendario jugador de los Piratas.

Raymond Dalmau forma parte de la Comisión de Selecciones de la Federación. (Andre Kang)

A pesar de guiar al Equipo Nacional a la segunda ronda del Mundial de China 2019 por primera vez 17 años, la silla de Casiano estuvo al lado de la controversia en los últimos meses.

El exarmador de la NBA José Juan Barea, capitán del seleccionado, hizo público su deseo de ver un cambio en la dirección. El canastero, de paso, se ausentó para el Repechaje Olímpico de junio pasado, pero insistió que su decisión no estuvo basada en la permanencia de Casiano.

Puerto Rico perdió encuentros ante Italia y Serbia en Belgrado para quedar fuera de los Juegos Olímpicos, donde no juegan desde Atenas 2004. Tampoco entraron a Río 2016 con Casiano en la banca.

Casiano también enfrentó los retiros prematuros de los estelares David Huertas y Ángel Rodríguez. Los veteranos Javier Mojica y Ramón Clemente también se retiraron previo al Repechaje.

Casiano finalizó su etapa con la Selección con marca 26-16, teniendo éxito frente a los países de la región, pero sin suerte ante las naciones europeas (1-7). Antes del anuncio de Federación, tenía en agenda preparar la convocatoria para la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023 con partidos ante México el 28 y 29 de noviembre.

“Eso una pena cuando tiene que dejar un equipo y más este momento tan cerca de la ventana. Hubiera sido bueno que, sin ya estar con los Piratas de Quebradillas (dejó la silla en septiembre) iba a tener bastante tiempo para el equipo”, dijo Flor Meléndez, quien estuvo al frente de la Selección por última vez desde 2011 al 2013.

Flor Meléndez dirigió la Selección entre 2011 y 2013. (Jorge A Ramirez Portela)

“Por lo pronto, es lo que me choca. Siempre uno tiene que estar listo para eso. Lo hablaba con mi familia hace un rato. Él ha recibido dos duros golpes en el último mes. Es un hombre joven. Que se siga preparando como técnico. Son golpes que uno tiene que acostumbrarse porque pueden llegar en cualquier momento y hacer un alto para evaluarse uno mismo. En todas las derrotas tienes que mirarse por dentro, analizarlo, y seguir trabajando. Vivimos de esto y es nos gusta, está en la sangre desde chiquito. Soy testigo de la carrera de Eddie desde que tenía 12 años. Es una pena. Cuando despiden a un técnico me veo yo ahí. Como si fuera yo”, compartió Meléndez.

¿Quién es el próximo dirigente?

De inmediato, la Federación no anunció el reemplazo de Casiano. Candidatos que suenan, al momento, son el argentino Sergio Hernández, quien salió de la dirección de Argentina luego de Tokio 2020, y el dirigente de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón.

“No estoy en contra de alguien de afuera. Hay que evaluar a todos los candidatos que se presenten. Después de que sea un candidato que pueda hacer el trabajo, no me opongo a un entrenador de afuera”, dijo Dalmau.

Meléndez, sin embargo, recordó que los últimos dos dirigentes del exterior, el español Francisco “Paco” Olmos y el estadounidense Rick Pitino, no rindieron los frutos deseados para la Federación.

“La Federación tiene que acordarse de que los últimos dos de afuera no han dado resultado. Con esa experiencia tienen que tratar de que sea un puertorriqueño, como fue por muchos años antes en la Selección. Los últimos que han estado (del extranjero) no ha terminado bien la cosa. La Federación lo tiene que pensar. Entiendo que hay técnicos bien preparados en el país que pueden tomar el puesto”, opinó Meléndez.

El técnico 'Paco' Olmos dirigió a Puerto Rico en España 2014.

Sobre la extensión del contrato que pueda recibir el nuevo dirigente para trabajar con el programa adulto, Dalmau no cree en un pacto largo plazo.

“Ese es el problema. No hay trabajo a largo plazo. Ahora no tienes a los jugadores para hacer un trabajo a largo plazo. Es difícil conseguir a los jugadores para un solo torneo, imagínate. No sé por qué dicen eso porque es un concepto erróneo. Es un tema bien difícil porque lo he vivido toda la vida. Se ha intentado hacer y no se ha dado. Está lo que un coach quiere hacer y la realidad es otra”, sostuvo Dalmau.

Casiano fue el dirigente como más tiempo con la Selección después de la incumbencia de Julio Toro en el puesto entre 1999 a 2006.