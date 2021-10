Carlos Arroyo está de gira por algunas canchas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y no solamente para saludar a amistades y recordar su paso por la liga.

El exjugador retomó esta semana a sus funciones como gerente general de la Selección Nacional para tocar base con los canasteros que serán convocados para la primera ventaja clasificatoria del Mundial 2023, con dos partidos a jugarse frente a México el 28 y 29 de noviembre en una sede, en formato “burbuja”, por determinarse. Ya la Federación de Baloncesto local hizo la petición obtener la sede de los encuentros en el Coliseo Roberto Clemente.

Arroyo, de 42 años, estuvo esta semana en el partido entre Bayamón y Santurce el pasado lunes en el Coliseo de Puerto Rico; el martes en Guayama para el choque de los Brujos frente a los Cariduros de Fajardo; y el miércoles en Bayamón para el encuentro de los Vaqueros contra los Capitanes de Arecibo. Hoy, jueves, regresa al coliseo Roberto Clemente, donde será honrado por los Cangrejeros con el retiro de su camiseta con el número 7.

“Se acerca la ventana y tomo la responsabilidad de tocar base con los muchachos. Resido en Miami pero estoy pendiente a cómo va la cosa en la liga. Ahora me toca estar en la cancha y verlos de cerca y conectar con ellos. Al igual que con los que están afuera como Gary Browne (Turquía), Gian Clavell (Ucrania) e Isaiah Piñeiro (Turquía) y los que vienen subiendo”, dijo Arroyo tras recibir a El Nuevo Día en el hotel donde se hospeda en Isla Verde.

Arroyo lamentó que el pívot George Conditt IV no pueda estar disponible para la próxima ventana en noviembre debido a compromisos en la NCAA. (FIBA)

En Guayama, Arroyo buscó tener contacto con Chris Ortiz y John Holland. Este último fue suspendido luego de solicitar dinero para participar en el Mundial 2019 de China.

“He conversado con todos durante todo el año”, recalcó Arroyo. “Asegurándome de que estén bien y que no necesiten nada. Si veo algo en su juego, les doy mis 10 centavos en cosas que pueden mejorar y trabajar. Es algo bien importante”, agregó.

Confeccionan la lista con Casiano

El fajardeño también ha estado en contacto con el dirigente Eddie Casiano como parte de la preparación del listado de jugadores para la venidera ventana.

“Nuestro enfoque es estar con los que están. Es lo que es”, declaró Arroyo al indicar que los canasteros colegiales, incluyendo el pívot George Conditt IV, quien va a su cuarto año con Iowa State en la División I en la NCCA, no estarán disponibles para esta ventana. El centro lució en el pasado Repechaje Olímpico en Serbia.

“Me encantaría tenerlo, pero lamentablemente las reglas son otras. Así que es prepararnos con los muchachos que están disponibles. La inclusión de Ysmael Romero es grandísima por su habilidad atlética en esa posición (en la pintura). Hace tiempo que no vemos un jugador con su genética en nuestro equipo y creo que nos va a ayudar grandemente. Hay que saber usarlo porque tiene grandes habilidades. En el juego de la carrera con Gary y Gian, que pueden jugar a mitad de cancha al igual que pueden correr. El fuerte de Ysmael es correr, abrir la cancha y sus donqueos, rebotes ofensivos y bloqueos. Es algo positivo”, expresó.

El cubano Romero, integrante estelar de los Vaqueros de Bayamón y quien desertó en Puerto Rico durante el Centrobasket 2012 en la isla, recibió el aval de la Federación Cubana de Baloncesto y de FIBA para formar parte de Puerto Rico luego de pedir un cambio de ciudadanía deportiva.

El gerente general del combinado aplaudió la integración del cubano Ysmael Romero al programa puertorriqueño. (José Jiménez-Tirado / BSN)

Arroyo indicó que la movida de Romero no fue casualidad y es una práctica que el programa adulto continuará explorando en el futuro para reforzar la escuadra sin perder el enfoque en el desarrollo talento nativo.

“Siempre se ha discutido. Siempre buscas la manera de mejorar el equipo y reforzarlo. Ysmael, estando aquí y siendo parte del BSN, pues se hace un poco más conveniente pensar en él. Es algo que siempre se ha discutido. Lo vimos con Kleon Penn. Ahora con Jordan Murphy. Él está bien interesado también, según su agente. Sé que tiene planes después del BSN de volver a la G-League para perseguir su sueño de la NBA, como tienen todos los jugadores y lo respetamos. Todavía está creciendo. Ha tenido año importante estando en Ponce para conocer la liga y lo físico que es FIBA”, mencionó.

Penn, de los Brujos de Guayama, no fue aprobado por FIBA para unirse a la Selección en 2013 ya que había jugado con la selección adulta de Islas Vírgenes británicas. En el caso de Murphy, de los Leones, solo vio acción con el equipo juvenil de Islas Vírgenes estadounidenses cuando tenía 16 años y puede dar un salto a Puerto Rico si ambas federaciones llegan a un acuerdo.

Barea en veremos

El armador José Juan Barea, activo con los Cangrejeros de Santurce, puede ser uno de los convocados para la primera ventana ya que el veterano canastero de 37 años expresó su deseo de volver a jugar con Puerto Rico luego de perderse el Repechaje.

Arroyo (derecha) aún desconoce si el veterano armador José Juan Barea desea vestir nuevamente el uniforme nacional, tras ausentarse del Repechaje Olímpico. (Ramon Tonito Zayas)

En caso de Barea confirmar su deseo de volver al tabloncillo en noviembre, Arroyo evaluará con el cuerpo técnico si lo incluyen, en especial si la ventana se juega en Puerto Rico para que la fanaticada pueda verlo por última vez con el uniforme boricua.

“Sería algo bonito. Es algo que como grupo tenemos que discutirlo. José no solo se ha ganado mi respeto sino el de un pueblo que lo quiere mucho por lo que ha hecho. Es algo que tenemos que discutir porque estamos pasando por un cambio generacional y hay muchachos que se les están dando oportunidad y las están aprovechando al máximo. No se cierra la posibilidad, pero no la he discutido con él tampoco. La lista que tenemos ahora, con el núcleo de Serbia, hay que seguir desarrollándola. Esa química es de lo mejor que he visto”,

Nuevas voces en el cuerpo técnico

Arroyo fue anunciado como gerente general del Equipo Nacional en mayo pasado. En una de sus primeras gestiones, contrató los servicios del español David García, asistente técnico en el Barcelona FC de la ACB en España, quien debutó en su puesto en el Repechaje. No estará presente en la ventana debido a su compromiso en la Euroliga.

La llegada de García es parte de la diligencia de Arroyo para incluir personal en el staff técnico con otra visión del juego. Casiano, que tiene contrato hasta 2023, tiene como asistentes a los veteranos mentores Manolo Cintrón y Rafael “Chino” Torres.

“Estuve con él (García) durante mi tiempo en Barcelona. Cuando me senté con él para expandir el cuerpo técnico de nosotros para darnos una oportunidad de tener una persona en el otro lado del mundo que pueda ser escucha y ver los equipos en el exterior como Italia, Serbia, Senegal, entendía que necesitábamos a alguien con esa capacidad de preparar los planes ofensivos y defensivos. Porque aquí nos limitamos mucho. Hoy día tenemos la tecnología para ver los juegos en internet, pero tener al otro lado a alguien que puede ver de cerca a esos jugadores en el exterior es prioridad para nosotros”, contó Arroyo.

Arroyo entiende que deben incluir nuevo personal en el staff técnico que encabeza el dirigente Eddie Casiano. (FIBA)

“Fue excelente. El mismo Eddie te lo puede decir. Estuvo dispuesto con David. Hicieron ‘click’ desde el primer día. Fue un ‘plus’ para nosotros. Los mismos jugadores no salían de su cuarto (durante el Repechaje) viendo vídeos hasta el punto de que estaba dando el 50 por ciento de las prácticas, preparándonos. Ha sido bien positivo. De eso se trata, seguir creciendo como Federación, de que los muchachos puedan escuchar voces con otra visión fuera de Eddie, de Manolo. Entiendo que debemos tener esas voces, siempre y cuando tenga la aprobación del Comité (federativo), el presidente (Yum Ramos) y del mismo Eddie, que se sienta cómodo. Tenemos que seguir evolucionando porque el juego sigue avanzando en FIBA. El juego es muy alto afuera y debemos tener la mejor preparación. No quedarnos estancados en una sola visión”, añadió.

Aprendizaje en Belgrado

Arroyo no tuvo el éxito esperado en su primera misión de reclutamiento para el Repechaje Olímpico. No consiguió el compromiso de Shabbaz Napier y Tyler Davis ni del enebeísta Moe Harkless. Tampoco pudo convencer al escolta de los Capitanes de Arecibo, David Huertas, de salir de su retiro.

Tras reflexionar en los pasados meses, Arroyo opinó que no importan quién esté en el puesto de gerente general, la generación actual de canasteros tiene una forma de pensar distinta en cuanto a la representación de la isla, especialmente los de ascendencia puertorriqueña.

“No puedes obligar a nadie a estar aquí. Quien está es porque quiere. Reitero el gran compromiso que tienen Gary, Gian y Piñeiro. Viajar 30 horas de Rusia como lo hizo Gian para una ventana y lució muy bien. El mismo Gary, como lo va a hacer ahora. Yo aplaudo de eso porque de eso se trata el Equipo Nacional. Se trata de un compromiso genuino, estar ahí por tu país. Si en realidad no sientes estar aquí… no debe haber sanciones, en mi opinión, ni castigos. FIBA piensa de otra manera”, dijo.

“Simplemente, debes tener el corazón para hacerlo. A mí nadie me obligó, nadie me amenazó. Yo estuve todos los años en la NBA y solo pensaba en Puerto Rico. Está en mí y pues se hace un poco complicado hacerlo entender a los muchachos que no nacieron aquí. Es injusto porque no sienten lo mismo. Pero tenemos los Jerome Mincy, James Carter, Renaldo Balkman y Larry Ayuso, que se enamoran de esto. Hay excepciones. Lo único que puede hacer con este puesto es hacerlos entender que es una oportunidad única”, sostuvo.