El pote de jugadores para el sorteo de las franquicias de expansión de Manatí y Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN), a celebrarse el próximo 15 de abril de forma privada, podrá contar con un total de 15 jugadores una vez los 10 equipos existentes entreguen la documentación de los canasteros que soltarán para la fecha.

El director de torneo, José Solá, indicó que la lista figurará jugadores de impacto según los documentos recibidos hasta la fecha de los quintetos para nutrir a los Atenienses y Cangrejeros.

“No pudo entrar en detalles de los nombres, pero hay jugadores que pueden hacer aportaciones importantes. Son atletas que podrán ser reservados como jugadores de franquicia que pueden ir directo al cuadro titular. No debemos subestimar”, dijo Solá a este medio.

Los conjuntos del BSN pueden reserva un máximo de 10 talentos nativos. El resto pasará de forma obligatoria al pote. Solá agregó que hay varios equipos que no llegan al máximo de 10 canasteros del patio, por lo cual no aportarán talento al sorteo.

Agregó que los agentes libres no son elegibles.

“Los jugadores que no sean escogidos en el sorteo no quiere decir que la franquicia que lo pasó no perderá sus derechos. Lo puede reclamar de vuelta”

Los Atenienses tendrá en el primer turno. Según Solá, por reglamento, la determinación es hecha porque el grupo del empresario cubano Ernesto “Ernie” Cambo entregó primero toda la documentación para ingresar a la liga.

Los Cangrejeros retornarán de la mano de los productores de Rimas Entertaiment Jonathan Miranda y Noah Asadd, exaccioncitas de los Atléticos de San Germán.

El Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso, por su parte, se celebrará el 25 de abril. Al próximo día, comienza la agencia libre.

El BSN tiene en agenda comenzar la temporada 2021 el 8 de julio con 12 equipos, primera vez que el torneo se celebrará con dicha cantidad de conjuntos desde 2015.