Christian Dalmau lo recuerda muy bien: aquel niño, con un brazo amputado, corriendo de lado a lado en la cancha previo a un juego de los Titanes en la Liga Nacional de Baloncesto en República Dominicana.

Era agosto de 2011 y el hijo del legendario Raymond Dalmau acababa de firmar como refuerzo de los Titanes.

Allí, uno de sus compañeros de equipo era Hansel Salvador Donato, apodado ‘Kikima’, quien era una figura estelar en el torneo.

El niño –sin el brazo izquierdo- era hijo de ‘Kikima’. Su nombre: Hansel Enmanuel Donato.

Un año antes la vida del pequeño había cambiado drásticamente. Jugando con sus amiguitos en su residencia en el barrio Los Mina, uno de los más pobres de la capital Santo Domingo, Hansel Enmanuel se subió a una pared, pero esta cedió y uno de los bloques cayó sobre el brazo izquierdo. Perdió la extremidad, a sus seis años.

“Recuerdo que el accidente había sido un cantazo fuerte para el papá. Allí me hicieron la historia de lo que había pasado. Recuerdo que lo veía en la cancha”, rememora el exarmador del Equipo Nacional en entrevista con El Nuevo Día.

Lo que Christian jamás pensó era que iba a reencontrarse con ‘Kikima’ y su hijo Hansel en una cancha en Kissimmee, Florida, ni mucho menos ser testigo de las habilidades extraordinarias que el chamaquito había desarrollado dentro del tabloncillo pese a su dispacidad física.

Su desarrollo como baloncelista le mereció recibir una beca en Life Christian Academy en Kissimmee. Fue así como llegó a Estados Unidos en enero de 2021.

“Cuando lo veo acá, pienso que se parece al niño de ‘Kikima’. Y luego lo confirmo cuando veo a su papá en la cancha. Y cuando empecé a ver al chamaco jugar fue impresionante”.

Dentro de la cancha, Hansel hacía posible lo que parecía imposible: ser un jugador dominante con un solo brazo. Con 16 años y 6′4″ de estatura y unas impresionantes habilidades atléticas, Hansel comenzó a llamar la atención en la nación hasta convertirse en un fenómeno.

Hoy día, con 18 años y 6′6″ de estatura, el quisqueyano cuenta con 1.3 millones de seguidores en Instagram y 2.4 millones en TikTok, y, con al menos, tres ofertas de universidades de División I, incluyendo una del prestigioso programa de Memphis, bajo la dirección técnica del exjugador de la NBA, Anfernee “Penny” Hardaway.

Y durante su último año de escuela superior está brillando en la temporada con promedios de 25.9 puntos, 11.0 rebotes, 6.9 asistencias y 3.4 bloqueos por encuentro.

Christian es dirigente de Central Pointe Academy, donde su hermano Richie es director atlético. Central Pointe y Life Christian juegan en la misma liga en el estado de Florida. Ambos equipos se enfrentaron en noviembre pasado.

Y Christian no encuentra las palabras para describir lo que el joven quisqueyano hace sobre el tabloncillo.

En persona, lo ha visto donquear con autoridad por encima de la defensa, burlar a sus defensores con un asombroso dominio en el manejo del balón con solo la mano derecha, lanzar con precisión a larga distancia, bloquear balones y anticipar con excelencia los pases en el lado defensivo para cortarlos y hacer canastos fáciles en transición.

Christian creía que lo había visto durante una brillante carrera –por más de dos décadas- como jugador en Puerto Rico, y en otras ligas como Polonia, Rusia y Turquía. Él estaba equivocado.

“El chamaco es un fenómeno”, comienza describiendo.

“Es una cosa impresionante. No tiene explicación. Lo fácil es bloquearle el lado derecho y obligarlo a moverse al izquierdo. Pero él tiene un movimiento tan rápido, que le saca ventaja a los jugadores. Uno lo ve y dice: ‘¿Cómo hace eso? Lo miras jugar y dices: ‘No puede ser verdad’”, prosigue el quebradillano.

“Hace muchas cosas. Brinca por encima de todo el mundo, mete el triple, bloquea tiros y corta muchos balones porque es muy bueno anticipando”, dice. “Él no está en un equipo muy bueno, así que el otro equipo está encima de él. No está suelto en la cancha. Y aún así domina. Es impresionante… da gusto verlo”.

Christian dijo que el equipo de Hansel ha estado viajando a diversas ciudades en todo el país y las gradas se llenan ante el interés del público de verlo en acción.

“Y esa presión no lo ha afectado. Lo maneja muy bien”.

Hansel ya ha recibido tres ofrecimientos de División I: Tennessee State, Bethune-Cookman y la más reciente la de Memphis.

Hay quienes cuestionan si Hansel podrá dar el salto a la NCAA.

Christian no le apuesta en contra.

“Uno puede dudar, pero él sigue haciendo las cosas. No hay manera de decir que no puede. Lo doblan y tratan de contenerlo, y no pueden. Lo he visto evolucionando en su juego porque trabaja duro. Hay que darle la oportunidad. Es talentoso”.

Las buenas noticias en la vida de Hansel no solo se produjeron en Estados Unidos la semana pasada con la oferta de Memphis.

A representar su país

En su país natal también hubo una noticia trascendental.

El presidente de la Federación de Baloncesto, Rafael Uribe, anunció que el versátil canastero será incluido en la Selección Nacional Sub-19 que participará en los Juegos Bolivarianos en Colombia durante este verano.

“Es un fenómeno fuera de serie. Nosotros tenemos los Juegos Bolivarianos que van a ser U-19 en Colombia y él va a estar en el equipo”, informó Uribe en una entrevista.