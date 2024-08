“Hay que terminarlo”: los Osos saldrán con hambre de conquistar el título ante Caguas en el sexto juego de la final del BSN

Pero antes de festejar, los Osos deberán ganar en su casa, algo que no han logrado hacer en esta serie, donde el visitante ha salido airoso en cada compromiso.

“Hay que terminarlo. Hay que defender la casa, que no lo hemos hecho en los (primeros) dos juegos. Jugar como jugamos hoy (domingo), con mucha defensa. Si hacemos eso vamos a quedar campeones”, manifestó el base de los Osos, Jhivvan Jackson, a la conclusión del quinto partido en el Coliseo Roger Mendoza.

Los Criollos, por su lado, ya saben lo que es ganar en la carretera. Triunfaron en el segundo juego en tiempo extra (109-104) y en el cuarto (91-86) para nivelar la serie. Este martes tendrán una oportunidad de extender la serie y provocar un séptimo y decisivo choque. No hay espacio para un revés.

“Si no logramos salir con la victoria somos subcampeones y ellos los campeones. Pero sí genuinamente lo deseamos y tenemos la compostura para poder aguantar todo lo que conlleva un juego tan grande como ese... tenemos grandes posibilidades, como lo hemos hecho en los dos juegos anteriores” , expresó el dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen , luego de la derrota en el quinto encuentro.

“Sabemos que no va a ser fácil, y tenemos que ir allá sabiendo que hay que respetar al contrario, que es su cancha, que es cancha grande con fanaticada y que están jugando un buen baloncesto, muy emotivo. Tenemos que aguantar el golpe sabiendo que tenemos que sacar una victoria en la carretera para poder tener una opción de ir a un séptimo juego en nuestra casa una vez más”, agregó Caanen.

“ Realmente no sé cómo explicarlo, pero tenemos que mantener la misma mentalidad en casa y proteger la cancha local para el próximo juego. Tenemos que acabar con eso y proteger la casa ”, dijo, de otro lado, Ethan Thompson, quien aportó 21 puntos en el quinto juego.

De vuelta Mitchell

Para el quinto compromiso, el centro criollo Akil Mitchell no vio acción tras cometer su tercera falta técnica en la postemporada en el cuarto partido, lo que conllevó una suspensión automática de un compromiso, según el reglamento de la liga.

“Los números son una cosa y la efectividad del juego son otra, por lo que no necesariamente el hecho de que haya tenido buenos números me implica o me dice a mí que vamos a tener la victoria segura”, expresó Caanen.