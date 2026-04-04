Javier Mojica persigue otra hazaña: los 7,000 puntos en el BSN

Javier Mojica parece beber del mismo vino que LeBron James.

A sus 41 años, el veterano escolta de los Vaqueros de Bayamón muestra en cancha una energía similar a la de un novato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), un caso comparable al de James, quien a la misma edad sigue brillando en la NBA.

El máximo anotador de todos los tiempos en la mejor liga del mundo continúa desafiando al paso del tiempo. Con cada partido, se acerca a nuevas marcas por romper.

Mojica, por su parte, lleva un buen paso para lograr varias gestas en la liga local.

Ya en el inicio de esta campaña registró una de ellas.

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Tras cuatro juegos en su temporada número 20 en la liga, Mojica se convirtió el jueves en el quinto jugador con más triples anotados en la historia del BSN, luego de encestar el ‘bombazo’ número 1,056 de su carrera en el triunfo sobre los Santeros de Aguada.

Superó a Roberto “Bobby” Ríos para entrar al ‘Top 5′.

“Es un logro muy especial. Dice mucho del esfuerzo y todo el trabajo que he hecho en mi carrera”, declaró Mojica luego del encuentro.

“Ahora a seguir anotando a ver si llego al cuarto lugar y seguir acercándome a Larry, que obviamente es imposible alcanzarlo. Voy a tener que jugar 20 años más”, bromeó.

Sin señales de un retiro cercano, surge la pregunta: ¿qué más puede lograr individualmente el cinco veces campeón del BSN?

En 2026, Mojica podría colocarse pronto en el cuarto lugar de los mejores tiradores de tres puntos en la historia, ya que está a solo 10 triples de superar a Eddie Casiano (1,065).

¿Podría también escalar al tercer lugar?

Esa posición la ocupa Pablo Alicea con 1,119.

Christian Dalmau y Larry Ayuso son los máximos anotadores de triples en la historia del BSN. Ayuso es el líder con 1,725. (Jose L. Cruz Candelaria)

En segundo lugar está su actual dirigente Christian Dalmau 1,161, mientras que su asistente técnico, Larry Ayuso, es el líder del departamento histórico con 1,725.

“Dos leyendas. Ellos sí son leyendas. Es muy especial tener a esos dos exjugadores al lado dirigiéndome. Larry, especialmente, un tipo que tiene mucho conocimiento, un tirador puro. Tenerlo ahí diciéndome lo que tengo que hacer para mejorar mi tiro, lo que estoy haciendo cuando estoy fallando. Estoy aprovechando cada minuto de eso. Agradecido”, expresó Mojica.

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Mojica, además, es el líder histórico en robos de balón con 636 hasta la fecha. Superó la marca de 569 de Eddín “Guayito” Santiago en 2023.

También, suma más partidos jugados entre los jugadores activos con 526, número 28 en la historia.

En 2023, Mojica se unió al club de los 6,000 puntos, convirtiéndose en el jugador número 54 en alcanzar esa cifra. Actualmente acumula 6,703 unidades, ocupando el puesto 33 entre los máximos anotadores del BSN.

Un total de 26 jugadores en la historia del BSN han superado los 7,000 puntos. Mojica va camino a lograrlo. (BSN / Joseph Colón)

Rumbo a los 7,000 puntos

No sería descabellado decir que, de mantenerse saludable, podría alcanzar los 7,000 puntos.

Para lograrlo esta temporada, necesitaría promediar alrededor de 14 puntos por partido. Este año comenzó en gran forma, con media de 15.5. De no conseguirlo en 2026, la marca estaría al alcance en 2027.

Solo 26 jugadores en la historia del BSN han superado los 7,000 puntos.

“Para mí, 41 años es solo un número. Todo es resultados del esfuerzo y sacrificio que he hecho en mi carrera. Hay que darle muchas gracias a los trainers, a los coaches, compañeros. Día tras día me ayudan a ser mejor jugador. Los que me empujan en las prácticas”, comentó Mojica al enumerar sus hábitos que lo mantienen en forma.

“Lo que me ha ayudado, que quizá no le funcione a todo el mundo, pero a mí es la dieta. A mí me gustan los ‘cheat days’, como cualquier persona, pero siempre como comida saludable y muchos vegetales. Uso mucho el ‘air fryer’, porque no soy mucho de cocinar. Es disciplina en el gimnasio, pero también bajarle al azúcar Y también darle las gracias a mi perra (Akela). Es la que me hace sentir más joven. Llego a casa y tengo que pasearla. Creo que eso también me ayuda”, indicó el Jugador Más Valioso de la final de 2022.

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Aunque parece desafiar el paso del tiempo, el físico ha comenzado a pasar factura en años recientes.

En 2024 y 2025 Mojica estuvo fuera de acción por semanas debido a diferentes lesiones.

“Son cosas que pasan. En mi carrera nunca he tenido una lesión grave. Hay que darle gracias a Dios por eso, y al esfuerzo y todo el trabajo que hago fuera de la cancha. Este año me siento bien. Estos últimos dos años no salí a jugar en el extranjero. Creo que eso me ha ayudado a trabajar en mi cuerpo, en mi juego. Hoy en día se ve que me ha funcionado. Haré todo lo posible para mantenerme en forma”, apuntó.

1 / 9 | Javier Mojica comparte detalles de su vida y de su trayectoria como baloncelista. El estelar canstero de los Vaqueros de Bayamón, Javier Mojica, recibió a El Nuevo Día en los bajos del edificio donde reside durante la temporada de BSN para repasar su vida personal y profesional. - David Villafañe Ramos 1 / 9 Javier Mojica comparte detalles de su vida y de su trayectoria como baloncelista El estelar canstero de los Vaqueros de Bayamón, Javier Mojica, recibió a El Nuevo Día en los bajos del edificio donde reside durante la temporada de BSN para repasar su vida personal y profesional. David Villafañe Ramos Compartir

Sin pensar en el retiro

El contrato de Mojica con los Vaqueros es año a año, y por ahora no contempla el retiro.

“Voy día a día. Con el baloncesto, voy año a año. La gasolina premium que me meto al cuerpo me ayuda y creo que todavía me queda un año más de buena calidad. Voy así. No voy pensar en dos, tres o cuatro. Después de este año, si surge una oportunidad de nuevo, con gusto lo haré con los Vaqueros”, finiquitó.