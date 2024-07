Jerry Batista se distancia de las declaraciones de Nairimar Vargas, quien denunció un presunto “trato indignante” a las jugadoras del Equipo Nacional de baloncesto

En la publicación que hizo la jugadora el lunes en la noche señaló que no estará con el quinteto patrio “por situaciones que desconozco”. Añadió que no sabe “si fue porque me quejé con respecto al trato indignante como deportista de alto rendimiento o por lo que los integrante del cuerpo técnico que alegaron que estaba ‘fuera de ritmo’ en menos de 6 prácticas”.