En el último lustro, la Selección Nacional de baloncesto femenino ha cosechado éxito tras éxito, saliendo del último lugar que una vez estuvo en la lista de prioridades de los líderes deportivos de la isla y obligándolos ahora a mirarla por el crecimiento enorme logrado en tan poco tiempo.

Las pruebas recientes se acumulan en el resumé. Primera aparición en un Mundial de FIBA en 2018 en España. Dos campeonatos consecutivos en el Centrobasket (2018 y 2021). Un bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y, la más importante hazaña, la primera clasificación a unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, aplazado para este julio debido a la pandemia del COVID-19.

El viernes, se apuntaron otro hito: primera vez en una final de la AmeriCup (ante torneo de las Américas) desde su primera participación en el certamen en 1993 con una victoria 65-61 frente a Canadá, campeona de dos de las últimas tres ediciones del certamen regional, en el coliseo Roberto Clemente.

PUBLICIDAD

Hay fiebre del Equipo Nacional femenino, una euforia por las “12 guerreras”, inexistente en el pasado en un deporte dominado por la Selección masculina en los reflectores de Puerto Rico. Las responsables de las alegrías tienen nombres: Pamela Rosado, Dayshalee “Dinamita” Salamán, Jazmon Gwathmey, Jennifer O´Neill, Michelle González, Allison Gibson, Tayra Meléndez, India Pagán, Jackqueline Benítez, Isalys Quiñones, Sabrina Lozada, entre otras integrantes en los pasados años.

Poco a poco, las arcas y los auspicios se han abierto para el combinado patrio y el dirigente Gerardo “Jerry” Batista señala el movimiento a favor del programa gracias a los resultados.

“Nosotros hemos intentado hacer que la gente crea en nosotros, que crean en el producto”, dijo el técnico luego de la victoria frente a las canadienses.

“La única forma de tú hacer que las personas creen en el producto es ganando, teniendo resultados. En los últimos años hemos podido tener esos resultado para que pues, la fanaticada y el pueblo de Puerto Rico se sienta orgulloso de este grupo de jóvenes que lo dan todo por el país. Seguimos trabajando en silencio. Quizá tengamos otros resultados en la marcha. Si la gente nos quiere apoyar, que nos apoyen. Si no quiere apoyarnos, que no lo hagan. Nosotros seguiremos trabajando, haciendo lo de nosotros”, agregó.

El jueves, Puerto Rico derrotó a Colombia para asegurar su presencia en los clasificatorios al Mundial de Australia 2022, los cuales se celebrarán el febrero entrante. La victoria contra Canadá, también apuntada para Tokio 2020, las coloca como al menos las segundas mejores de América, algo inédito ya que solo el Equipo Nacional había podido conquistar bronce en 1995 y 2017.

PUBLICIDAD

¿Cree Batista que Puerto Rico es el cuarto mejor equipo de América en la rama femenina? Pese a los éxitos, es muy pronto contestar la pregunta con una afirmación.

“Creo que nosotros como país, como programa, hemos ido poco a poco trabajando en silencio y fuerte. Hemos tenido la bendición de tener buenas jugadoras, de tener un grupo de trabajo de buenos entrenadores, de toda la parte administrativa y un presidente (Yum Ramos) que nos apoya. Empieza por eso”, dijo.

Tayra Meléndez celebra eufóricamente un canasto de Puerto Rico contra Canadá en la semifinal de la AmeriCup. (FIBA)

“El nosotros decir si somos de los mejores cuatro equipos de América, no soy juez de eso ni realmente me importa. Lo que sí quiero es que todos los países que vayan a jugar contra Puerto Rico sepan que cada vez que salen contra nosotros tienen que jugar. Que si no salen a capacidad, a lo mejor nosotros podemos ganar porque estamos trabajando para eso”, añadió.

Puerto Rico jugará por el oro el sábado a las 9:00 p.m. frente a Estados Unidos, campeonas defensoras. En la fase de grupo, las norteamericanas se impusieron 87-65 pese a una buena mitad de las boricuas.

“Ya jugamos contra ellas y tuvimos un buen primer cuarto contra ellas. En general, no fue un juego tan malo aunque nos ganaron por 20 puntos. Pero, tenemos que mirar qué cosas hicimos mal en ese juego. Vamos a salir a jugar y no nos vamos a conformar. Vamos a salir con la misma actitud, de ganar el oro. Si salimos con la misma intensidad contra Canadá, de defender y no darle segundas oportunidades, aunque las van a tener porque son grandes, vamos estar bien”, indicó.