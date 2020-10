Jimmy Butler finalmente tiene que llevar su negocio a otra parte.

No habrá más clientes de café con la burbuja cerrándose, aunque la mantuvo abierta mucho más tiempo de lo esperado en una de las Finales de la NBA más inspirada vista en años.

Butler llevó al Heat de Miami hasta el Juego 6 contra los favoritos los Lakers Los Ángeles, pero el peso de sus esfuerzos pareció dejarlo con poca energía el domingo. Luchó para iniciar la ofensiva, fue atrapado con los pies planos en la defensa y estaba indefenso junto con sus compañeros de equipo para detener un ataque de Los Ángeles en el segundo cuarto.

Los Lakers coronaron otro campeonato con una victoria por 106-93, una serie que una vez pareció destinada a ser una barrida que Butler extendió casi sin ayuda dos juegos más que eso.

“Ojalá pudiera haberlo hecho por la ciudad, ojalá pudiera haberlo hecho por mis compañeros de equipo”, dijo el jugador.

Butler se convirtió en el primer jugador con múltiples triples-dobles de 35 o más puntos en una final de la NBA, y en cinco juegos promedió 29.0 puntos, 10.2 asistencias, 8.6 rebotes y 2.60 robos, estadísticas con las que ningún jugador terminó en una final.

No estuvo cerca de esos números el domingo, terminando con 12 puntos en solo 10 tiros.

Era comprensible después de lo que Butler tuvo que hacer para llegar tan lejos.

Hubo un triple-doble de 40 puntos para ganar el Juego 3 con el Heat abajo 2-0, luego 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, cinco robos y solo 48 segundos de descanso el viernes para ayudar a Miami a ponerle un detente a la celebración de los Lakers en el Juego 5.

Se inclinó sobre una tabla exhausto al final de esa, y menos de 48 horas no pareció ser tiempo suficiente para recuperarse. Rajon Rondo pasó por su lado un par de veces en los ataques a la canasta la madrugada del domingo y faltaron los golpes de Butler hacia la pintura.

“No gané, así que ninguna de las estadísticas importa”, expresó Butler. “Aquí no jugamos por las estadísticas, no queremos nada más que la victoria. No entendí eso, no hice mi trabajo y estaré mejor”, agregó.

Aun así, todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha para llevar al Heat, quinto cabeza de serie, desde la mitad del grupo hasta lo más alto de la Conferencia Este, es lo que se recordará.

“Es un ganador, es un líder, es un motivador, un mentor y simplemente un competidor supremo”, puntualizó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Y cuando llegas a este nivel, creo que mucha gente se olvida de eso, la competencia y lo que puedes sacar de una franquicia completa cuando estás conectado a ese nivel de feroz competitividad”.

Butler tuvo que cargar con el Heat gran parte de las finales después de que Goran Dragic y Bam Adebayo se lesionaran en el Juego 1. Adebayo se perdió los siguientes dos juegos y Dragic no regresó hasta el Juego 6.

Pero Butler no dio excusas, no solo dijo que el Heat podía ganar, sino que también deberían ganar.

Con todo lo que superó para llegar tan lejos, no es de extrañar que pensara que también podría vencer a los Lakers.

No llegó a la NBA como LeBron James o Anthony Davis, picks No. 1 que se esperaba que se dirigieran directamente al estrellato. En cambio, jugó un año de baloncesto universitario antes de ser la última selección de la primera ronda en 2011 por Chicago después de salir de Marquette.

Butler pasó a múltiples selecciones All-Star y una medalla de oro olímpica, demostrando hace mucho tiempo que es un jugador.

En Miami -y especialmente en la burbuja- Butler demostró ser un compañero de equipo y un líder.

Eso estaba en duda en Minnesota, de donde quería salir poco después de ayudar a los Timberwolves a poner fin a una sequía de playoffs de 13 años. Los Wolves finalmente lo traspasaron a Filadelfia, y Butler ayudó a llevar a los 76ers a un Juego 7 en la segunda ronda el año pasado, pero no lo trajeron de regreso.

Al mirar a esos equipos ahora: Minnesota volvió a perder sin el talento y la tenacidad de Butler, y los 76ers salieron débilmente de la burbuja en una barrida de primera ronda.

Esos clubes podrían desear no dejar ir a Butler. El Heat no cometerá el mismo error.

Lo tienen bajo contrato por tres temporadas más y ambos lados dicen que es una combinación perfecta de jugador y organización, basada en el trabajo duro, el gran esfuerzo y la pasión por la competencia.

El negocio del café de Butler proporcionó una distracción durante la monotonía de tres meses de la burbuja. Vendió por $20 la taza a amigos y enemigos, incluso tratando de asegurar al entrenador de los Lakers, Frank Vogel, como cliente a principios de la postemporada.

“Por mucho que la oferta me atrajera, él todavía era un enemigo potencial, así que no quería ir allí”, argumentó Vogel.

Negar a Butler como vendedor fue más fácil para Vogel que reprimir a Butler como jugador de baloncesto.

Los Lakers finalmente lo hicieron, pero Butler dijo que le prometió a Spoelstra y al presidente del equipo, Pat Riley, que ganaría un título para el Heat, así que volverá.

“No hice mi trabajo, así que para seguir adelante tengo que cumplir con mi parte del trato”, estipuló Butler.