Jimmy Butler no está disfrutando su estancia con el Heat

Butler no ha pedido un traspaso -ESPN informó el día de Navidad que preferiría un traspaso antes de la fecha límite del 6 de febrero- y el Heat tomó la inusual medida la semana pasada después de ese informe de decir que no lo traspasarán.

“Eso no es a lo que estoy acostumbrado”, dijo Butler. “No he sido eso desde mi primer, segundo, tercer año en la liga, donde simplemente salía y jugaba a la defensa. Competía. Defendía. Eso es lo que estoy haciendo ahora”.

“Voy a salir a competir para ganar, de cualquier manera, ya sea que anote nueve puntos o 29″, dijo Butler. “Competiré. Eso es algo que diré. No dirán que estoy ahí sin jugar duro. Puede parecer eso porque mi uso está bajo y no tiro mucho al aro, pero no diremos que no juego duro”.