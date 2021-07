El armador de los Cangrejeros de Santurce, José Juan Barea, dijo que aceptaría la invitación del nuevo dirigente de los Mavericks de Dallas, Jason Kidd, para asistir a la Liga de Verano de la NBA en agosto y así comenzar un proceso de prueba como asistente técnico del equipo.

El jueves pasado, Kidd dijo en conferencia de prensa durante su presentación oficial como mentor del quinteto tejano que invitará a Barea al torneo, que se jugará en Las Vegas, Nevada, del 8 al 17 de agosto, al hablar de la posibilidad de que el boricua forme parte del staff técnico.

“Hemos hablado con J.J., así que trabajaremos para ver si eso es factible esta temporada. Pero tenemos un plan para los exjugadores de los Mavericks que quieran convertirse en entrenadores. Los estaremos invitando a la Liga de Verano y al campo de entrenamiento para ver si realmente quieren ser coaches. Una cosa es decir ‘quiero ser coach’ y luego realmente querer dirigir porque no es fácil”, contestó Kidd una pregunta sobre el posible regreso de Barea a la organización.

Sin embargo, el mayagüezano de 37 años, que jugó 11 de sus 14 temporadas con los Mavericks en la NBA, dijo a El Nuevo Día que aún no ha tenido comunicación con la franquicia sobre el tema.

“Tengo que hablar o reunirme con ellos en algún momento para saber el plan. Él dijo eso porque sabe que estoy interesado”, expresó Barea.

“Me gustaría, de alguna forma, seguir trabajando con la franquicia. Si es en primera fila mejor todavía. Puede ser en un futuro. Puedo hacer cosas diferentes, pero primero tengo que reunirme con ellos y ellos tienen muchas cosas que hacer todavía. Saben que estoy interesado y vamos a ver qué pasa”, agregó.

El dueño de los Mavericks, Mark Cuban, comentó también en la conferencia de prensa que Bara tiene las puertas abiertas con la organización cuando quiera regresar, pero su puesto en el equipo como asistente dependerá del mentor, y el nuevo gerente general Nico Harrison.

Nombres de coaches como los de Igor Kokoskov, Greg St. Jean y Sean Sweeny suenan como candidatos a estar en la banca junto a Kidd en la temporada 2021-22.

De concretarse su asistencia a la Liga de Verano, Barea podría perderse cuatro partidos de los Cangrejeros. En la semana del 7 al 18 de agosto, Santurce juega contra Quebradillas, Carolina, Bayamón y Humacao. El veterano base insistió que su compromiso está con el quinteto del Baloncesto Superior Nacional (BSN) pese a la oferta de Kidd.

“Tengo un comprimo aquí. Cuando hable con ellos decidimos y, si tengo que ir, no me iré por toda la semana. Como dije, no hay nada planeado. No he hablado con ellos ni por teléfono. Cuando hablemos sabré más”, sostuvo.

Barea y Kidd fueron compañeros de equipo en la temporada 2010-11 de los Mavericks, quienes conquistaron su primer y único campeonato de la NBA con la ayuda de ambos armadores. A finales de 2020, el boricua fue cortado por los Mavericks antes del inicio de la temporada luego de firmar por un año y $2.6 millones.

Barea regresó al BSN este año como jugador luego de una ausencia de 15 años. En 2017, retornó al torneo local en calidad de dirigente con los Indios de Mayagüez. En cuatro partidos, Barea promedia 12.0 puntos con 6.5 asistencias y 4.0 rebotes. Santurce juega para marca de 2-2.