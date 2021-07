El escolta Kyle Viñales expresó el domingo su descontento con los Cangrejeros de Santurce al ver su rol relegado en los primeros dos partidos del torneo 2021 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra Bayamón y Arecibo, razón por la que decidió abandonar el equipo.

El canastero, de raíces puertorriqueñas, no estuvo presente el sábado en la victoria de los Cangrejeros 86-77 frente a los Indios de Mayagüez.

Viñales llegó a Santurce, franquicia de expansión, en un cambio con los Brujos de Guayama. El atleta viene de jugar un año en la liga profesional de Lituania con el Lietkabelis, viendo acción también en la Eurocopa.

En los primeros dos partidos de Santurce, Viñales salió del banco y acumuló 27:43 minutos con apenas un punto. Durante el fin de semana, el jugador publicó una foto en sus redes sociales desde Miami, confirmado su ausencia.

“La situación es que vine en un avión luego de jugar en Europa por 10 meses. Estoy agotado. Pensaba descansar durante el verano y esperar a la siguiente temporada de Europa ya que pueden surgir buenas oportunidades por jugar bien. Santurce apareció y pensé que era una buena situación. Me dijeron que tendría un gran papel importante, que merezco. No hay muchos jugadores en el BSN que pueden hacer lo que yo hago en el exterior”, relató Viñales vía telefónica a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El exjugador de la NBA José Juan Barea y el escolta Isaac Sosa son los titulares de Santurce en el perímetro. El veterano Filiberto Rivera y J.R. Lynch fungen como sus reemplazos.

“Esperaba un papel grande y antes de que el dirigente (Néstor “Ché” García) llegara a Puerto Rico, me llamó y me dijo que saldría del banco. Esa fue la primera alerta. Pero, quise tener una buena actitud, ser profesional. Pero con las prácticas y la pretemporada corriendo, comienzo a ver que no voy a tener el rol que esperaba. No necesito estar aquí para esto. No necesito el dinero. Puedo estar en casa descansando en vez de estar practicando y jugando 10 minutos. No soy ese tipo de jugador. El último juego (contra Arecibo) fue la última gota que colmó la copa y me fui. Sentí que no tenía que decirle nada a nadie”, agregó.

Viñales, de 29 años, debutó en el BSN en 2015 con los Vaqueros de Bayamón. Su mejor temporada fue en 2018 al promediar 20.1 puntos por partido en Humacao, año que los Brujos se mudaron temporeramente a ese municipio por daños a la cancha Roque Nido en Guayama. En 2019, tuvo media de 12 puntos en 19 partidos con los Brujos.

En 2020-2021, Viñales militó en Lituania, donde el baloncesto es uno de los deportes más populares del país. En 10 partidos en la Eurocopa, promedió 14.8 puntos y 4.0 asistencias en 27 minutos de acción. En el torneo domestico, terminó con promedio de 16.9 unidades y 4.9 asistencias en 31 compromisos de 29.0 minutos por cotejo. El Lietkabelis se eliminó en postemporada.

PUBLICIDAD

“Siento que me están faltando el respeto en la liga desde 2015. Siento que soy uno de los mejores gares en el BSN y no he tenido la oportunidad de demostrar mis habilidades. La última vez que lo hice fue cuando lideré la liga en anotaciones (séptimo en 2018). Siento que estoy siendo menospreciado por los coaches. No sé por qué. Donde quiera que he ido he demostrado lo que puedo hacer. Le dije a mi agente que no voy a volver con ellos, nunca. Están tratando de cambiarme a un equipo pero no iré a ese equipo si no recibo el respeto que merezco”, declaró.

Viñales entiende que Santurce explora canjes con los Atléticos de San Germán y los Mets de Guaynabo. El armador estelar y capitán de la Selección Nacional Gary Browne suena como pieza para el cambio hacia Santurce. Browne no se ha reportado este año con los Atléticos.

Reacción de Santurce

El sábado, el gerente general de los Cangrejeros René Morales no quiso hacer comentarios sobre la situación de Viñales al ser abordado por El Nuevo Día durante el partido en Mayagüez. Al ser contacto el domingo, envió declaraciones escritas sobre el caso.

“Nuestro compromiso en los Cangrejeros de Santurce es tener un equipo sólido, unido y enfocado en dar lo mejor de sí en esta temporada. Esto no excluye la posibilidad de cualquier cambio en estrategias, personal o jugadores”, pasó Morales sin mencionar a Viñales.

Viñales añadió que si es movido a otro equipo tiene que ser con la condición de titularidad para volver al BSN.

PUBLICIDAD

“Quieren cambiarme pero no jugaré si no recibo el respeto que merezco y me he ganado. Si no recibo esto, no tengo problemas con no volver al BSN. Santurce podría aguantar mis derechos hasta noviembre (la temporada en octubre) y no tengo problemas con eso”, indicó

Fuera de García, la comunicación que Viñales tuvo con los apoderados Noah Assad y Jonathan Miranda, además de Barea, fue sobre su importancia para el éxito del quinteto.

“No tengo nada contra el coach. Es un gran dirigente. Creo que no me ha visto jugar ante. (Barea) me dijo antes de la temporada que me necesitaban para ganar y que contaban conmigo pero la situación no funcionó”, culminó.