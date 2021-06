José Juan Barea dijo que se reunirá próximamente con la gerencia de los Mavericks de Dallas para discutir la opción de unirse al grupo de trabajo de la organización, sin descartar la posibilidad de ser parte del nuevo cuerpo técnico ante la posible entrada del exarmador Jason Kidd como dirigente.

Según fuentes de la cadena ESPN, Kidd reemplazará al veterano piloto Rick Carlisle, quien renunció en pasados días y acaba de fichar con los Pacers de Indiana.

Este movimiento, naturalmente, provocará cambios en el staff técnico con la salida de algunas figuras y la entrada de otras.

Barea, quien como baloncelista acumuló 11 de sus 14 temporadas con los Mavericks, siempre ha expresado su deseo de integrar el cuerpo técnico de los Mavericks en algún momento de su carrera. Y ahora con la posible firma de Kidd, el boricua dijo que ausculturá la posibilidad de dar ese salto y comenzar una carrera en el ‘coaching’ como asistente.

“Me voy a reunir con ellos para ver lo que quieren hacer. Hay una opción de unirme como ‘scout’ a tiempo parcial en otra ciudad, pero ahora con esta situación puede ser que ellos me quieran en el ‘coaching staff’. Ellos saben que tengo interés. Nos reuniremos para ver cuál es el plan y de ahí tomar una decisión”, dijo Barea a El Nuevo Día.

Kidd y Barea fueron compañeros de equipo en Dallas. Ambos fueron parte de la escuadra que alcanzó el primer y único campeonato de la organización en 2011. Kidd fue el mentor de Barea en el inicio de su carrera enebeísta durante cinco temporadas.

Barea dijo que mantiene una gran amistad con Kidd, quien funge como asistente de los Lakers de Los Ángeles, tras estadías como piloto en Brooklyn y Milwaukee.

“Tenemos una gran relación. Me gustaría trabajar con él. Pero hay que esperar primero que se oficialice su firma y entonces ver qué exactamente es lo que él quiere en el ‘coaching’ staff. Habrá una reunión en los próximos días con el todo el mundo y luego de eso tendré un panorama más claro”, dijo Barea, quien, a su vez, mantiene comunicación con el dueño, Mark Cuban.

Jason Kidd y José Juan Barea ayudaron a los Mavericks a ganar el campeonato de la NBA en 2011. (Xavier J. Araujo Berrios)

Barea terminó su carrera con los Mavericks previo al inicio de esta temporada. Y luego firmó con el club Estudiantes en la Liga ACB de España. Y ahora tiene en agenda regresar al Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce en la campaña que iniciará el 10 de julio.

Los Cangrejeros, casualmente, han ido reforzando el perímetro en los últimos días con las adquisiciones de J.R. Lynch desde San Germán y de Kyle Viñales desde Guayama. Filiberto Rivera e Isaac Sosa son otros dos jugadores del perímetro.

Barea dijo que dependiendo del resultado de la reunión con los Mavericks conocerá si podrá jugar o no con los Cangrejeros durante esta campaña.

“Sabre más luego de la reunión”, dijo.

Sorprendido con la salida de Carlisle

A su vez, Barea dijo que reaccionó sorprendido con la salida de Carlisle y del gerente general Donnie Nelson, responsable de su firma como agente libre en 2006, tras no ser reclamado en el sorteo de novatos.

“Donnie fue quien me vio jugar a los 17 años y luego me firmó. Tengo una tremenda relación con él. Y lo de Carlisle también me sorprendió. No esperaba que fuera a pasar tan rápido. Siempre nos escribimos y le deseo mucho éxito en Indiana”, dijo Barea al indicar que ha interactuado brevemente con el candidato a ocupar la posición de gerente de operaciones de la organización, Nico Harrison, ejecutivo de la marca deportiva Nike.