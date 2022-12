A un mes y medio de su segundo año en la NBA, José Alvarado ha hecho valer cada centavo de su contrato de $6.8 millones con los Pelicans de Nueva Orleans.

El base boricua ha sido pieza clave para el éxito del quinteto que, hasta el sábado, marcha tercero en la competitiva Conferencia del Oeste con marca de 14-8 al acumular tres triunfos consecutivos.

En dos de las tres victorias, Alvarado sumó 15 puntos frente a Oklahoma City y San Antonio saliendo del banco. Fue la tercera vez que arribó a las 15 unidades. La primera fue en la derrota en tiempo extra contra los Lakers de Los Ángeles el pasado 2 de noviembre.

En 22 partidos, el integrante de la Selección Nacional tiene 12 encuentros marcando en doble figura para Nueva Orleans. En lo que va de temporada, tiene media de 8.7 puntos, 2.4 rebotes y 3.4 asistencias con 1.3 robos de balón en 20.6 minutos.

Es un aumento significativo en comparación a su primer año en la NBA, cuando firmó como agente libre luego de no ser escogido en el sorteo de novatos. En 2021-22 tuvo medias de 6.1 puntos, 1.9 rebotes y 2.8 asistencias en 15 minutos de acción, ayudando a los Pelicans a alcanzar la primera ronda de postemporada para ganarse su contrato millonario por cuatro temporadas.

“Muchas personas me dijeron que el segundo año es un año de caída para algunos muchachos. No quería que eso estuviera en mi nombre. Quería que la gente dijera: ‘Oh, he mejorado. ¿Qué más puede hacer?’”, dijo Alvarado en una entrevista la semana pasada al portal The Athletic.

“Jugar a la defensiva es lo que soy. Pero también soy un jugador de baloncesto completo. Puedo ser un gran base. Puedo encestar tiros claves. Creo que hay muchas cosas que puedo hacer en la cancha para ayudar a este equipo”, agregó.

Ciertamente, Alvarado ha sido esencial en el gran arranque de los Pelicans -liderados por los estelares Zion Williams y C.J. McCollum- con su energía y asfixiante defensa entrando a juego como reserva. Su especialidad, robar balones de forma sorpresiva, le ha ganado el apodo de “Grand Theft Alvarado”.

Y Alvarado no quiere frenar su paso cuando queda más de la mitad de la temporada. Tiene en su lista ambiciosas metas por tachar.

“Quiero estar en el Juego de Estrellas en Ascenso. Quiero estar en la conversación para el equipo Todo-Defensivo y cosas así. Quiero ser uno de los mejores armadores de la liga. Incluso si no sucede este año, quiero que la gente sepa que soy uno de los muchachos que deberían poner en esa categoría. Tengo esos objetivos frente a mí y siempre los persigo. Eso es parte del combustible que me mantiene en marcha”, declaró.

Los Pelicans juegan el domingo contra los Nuggets de Denver.