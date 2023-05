El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), licenciado José Couto, explicó que la sanción de $5,000 de multa a la franquicia de los Capitanes de Arecibo, más la suspensión por seis partidos de su dirigente Juan Cardona tras el caso de piratería presentado por los Leones, fue a discreción suya ya que el reglamento de la liga no contempla un castigo específico.

De hecho, previo a esta temporada, en el reglamento del BSN ni siquiera estaba contemplado el ‘tampering’ de dirigentes. En el pasado solo estaba prohibido expresamente para los jugadores.

Un caso de piratería o ‘tampering’ se constituye cuando un jugador o un dirigente que ya está trabajando o tiene un convenio con un club, recibe un acercamiento de otro equipo intentando cortejarlo para adquirir sus servicios.

Fue lo que la liga determinó que ocurrió en este caso, luego de que Cardona dirigiera a principios de mes por dos partidos a los Leones. Menos de una semana después, el propio Cardona anunció su renuncia asegurando que no había llegado a un acuerdo con la gerencia. En ese momento trascendió que Arecibo interesaba sus servicios tras el despido de Tony Ruiz.

PUBLICIDAD

Arecibo, no obstante, anunció su firma el pasado fin de semana y se encaminaba a debutar el domingo ante Guaynabo, pero Ponce sometió un caso de piratería ante la liga y Couto determinó suspender provisionalmente a Cardona en lo que investigaba el caso.

Couto aclaró que aunque ahora se prohíbe también el acercamiento indebido a dirigentes, el reglamento solo incluye una sanción específica cuando se trata del acercamiento indebido a un jugador.

“El Artículo 3.1P es claro en que el ‘tampering’ es por jugadores o dirigentes. O sea, que sí están restringidos y prohibidos los actos de piratería en cuanto a dirigentes. Lo que pasa es que el reglamento no dispone de una sanción en particular, distinto a cuando es un jugador, que el reglamento dice que pueden ser hasta $10,000 (de multa). En cuanto a los dirigentes no dice nada”, explicó Couto.

Juan Cardona estuvo presente el pasado domingo en el juego de Arecibo, cuando fue suspendido provisionalmente por la liga. (Miguel J. Rodríguez Carrillo)

A preguntas de El Nuevo Día de por qué el BSN no sancionó directamente al nuevo apoderado de la franquicia, el empresario José Manuel Baeza -quien está en probatoria por el hecho de ser nuevo tenedor de franquicia- Couto aseguró que sí hubo una sanción directa, pues se le multó al equipo y además se le está prohibiendo utilizar los servicios de la persona que fue objeto del acto de piratería.

No obstante, en la resolución del director de torneo, no se contempla ningún castigo mayor a la figura del apoderado, a pesar de que la liga validó que en efecto se trató de un caso de piratería, según lo denunciaron los Leones. En el pasado, apoderados de la liga han sido multados y suspendidos simultáneamente por otros actos.

PUBLICIDAD

“Los contratos de dirigente no se presentan en el BSN, pero eso no implica que el apoderado no tenga su conducta regulada. Y el artículo 3.1 prohíbe expresamente actos de piratería por parte del apoderado o de cualquier persona de su administración, con relación a dirigentes. En virtud de ese artículo fue que se presentó la querella”, agregó Couto.

“La junta de directores tiene la oportunidad de enmendar el reglamento todos los años e incluir lo que ellos entiendan. ¿Pero qué pasa en ausencia de una disposición expresa? El reglamento me permite, en las reglas de disciplina, aplicar la sanción que yo entienda que atiende mejor los intereses del BSN y de todas las partes. Eso fue lo que hice en este caso. Se aplica mi criterio”, dijo Couto sin poder ofrecer detalles de lo acontecido en el acto de piratería de parte del equipo de Arecibo.

Esa regla que faculta al director de torneo para imponer una sanción en caso de que no haya previsto en el reglamento un castigo específico, es la número 16 del reglamento del BSN, dijo Couto.

José Couto es el director de torneo del BSN. (Carlos Giusti/Staff)

“Como no hay una disposición específica, vamos a que el director de torneo aplique la determinación porque no puedes dejar una violación clara al reglamento sin sanción”.

Cuestionado sobre el supuesto de que su criterio le hubiera indicado que Baeza merecía una sanción directa, si tenía facultad para hacerlo, Couto dijo que sí. Pero a renglón seguido señaló que sí hubo una sanción con la multa a la franquicia aparte de la prohibición de utilizar a Cardona por seis partidos.

PUBLICIDAD

Couto considera que la sanción es suficiente, sobre todo al prohibírsele usar al dirigente por determinado número de partidos, porque reconoce que solo una multa como castigo, dejaría la puerta abierta para que los equipos se aventuren a continuar estas prácticas aunque tengan que pagar una multa, si saben que de todos modos van a poder contar con los servicios de la persona que fue objeto del acto de piratería.

Por otro lado, dijo que aunque el castigo no es directamente a Cardona, sino al equipo, tiene un efecto dual.

“La suspensión tiene un efecto dual. Eso es innegable. Pero la sanción es al equipo porque es la que comete el acto. Pero obvio, al perder seis juegos, hay una sanción indirecta al dirigente. Digo indirecta porque no se le impone a él en particular, pero sí se está afectando”.

Sobre el criterio de cómo llegó a la conclusión que merecía un castigo de seis partidos de suspensión, a falta de una disposición en el reglamento, Couto señaló que en esos casos compara violaciones al reglamento anteriores de otro tipo.

“Es mi análisis. En mi caso, en base al reglamento, veo sanciones que se imponen para otros tipos de violaciones, y en base a eso voy formando un criterio. Por ejemplo, la descualificación por modalidad de insultar a un árbitro. Pues la regla en primera instancia me permite imponer hasta cinco juegos de suspensión. Y yo digo, un caso de tampering para mí es más severo que un caso de agresión verbal, pues ya sé que de cinco juegos no voy a bajar”.

“Yo entiendo que a raíz de esta situación es muy probable que para años futuros se enmiende el reglamento, y se incluya una sanción específica en caso de ‘tampering’ de dirigentes. Pero ya eso le compete a la junta de directores, no a mí”, concluyó.

Cardona podrá dirigir a los Capitanes desde el 3 de junio. Pedro González ha estado al frente del equipo desde la salida de Ruiz. Arecibo lleva dos victorias seguidas y tiene marca de 15-12 para ocupar la tercera posición en la Sección A.