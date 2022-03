Carolina - El veterano armador José Juan Barea se expresó contento por el entusiasmo que notó en las caras nuevas de la Selección Nacional durante la pasada ventana clasificatoria hacia el Mundial de FIBA 2023, y aunque aboga por el proceso de renovación del programa, acogería la oportunidad de representar a Puerto Rico quizás por una última vez en suelo boricua en julio durante la próxima etapa de la clasificación.

Puerto Rico se impuso 65-62 el domingo a Cuba en partido celebrado en la vecina isla, luego de caer el pasado jueves 93-76 ante Estados Unidos en Washington, D.C, para colocar su balance en 2-2 luego de efectuadas las primeras dos ventanas.

Ahora los boricuas deben medirse nuevamente a Estados Unidos y a México el 1 y 4 de julio, respectivamente, en el Coliseo Roberto Clemente.

“Pude ver completo el (juego) de Estados Unidos. Para el de Cuba yo estaba viajando para acá, así que no lo pude ver. Pero sí el de Estados Unidos. Jugaron una primrea mitad bien bonita, pero ya en la segunda Estados Unidos defensivamente subió su nivel y tuvimos problemas con eso”, dijo Barea a la prensa antes de iniciar una actividad a la que asistió en la escuela elemental Jesús M. Suárez en el Barrio Barrazas de Carolina, donde reinauguraron la cancha de baloncesto del plantel luego de las mejores que realizó su Fundación JJ Barea.

“Pero estoy contento… Puerto Rico, los muchachos lo dieron todo y representaron a Puerto Rico muy bien. Fueron a Cuba y jugaron bien y sacaron ese juego. Cuba es un equipo que sigue mejorando. Lo importante es mantenernos vivos y seguir mejorando poco a poco. Y darle esa oportunidad a los jóvenes. Mientras más jóvenes veamos, a ver quién puede llegar a ese equipo bien y en el verano hacer el mejor equipo posible”.

Ya con el pase a la siguiente ronda asegurado luego de que Cuba cayera a 0-4, Puerto Rico está tercero detrás de Estados Unidos (3-1) y de México (3-1) en el Grupo D de las Américas. Así las cosas, los partidos por celebrarse en la isla en julio, marcarán un preámbulo a lo que serán las siguientes tres ventanas, en las que la Selección tendrá que chocar con potencias de Sudamérica.

En la pasada ventana, los jóvenes Tyquan Rolón y Stephen Thompson debutaron con el seleccionado.

“Ahora es bien duro. Tenemos que seguir mejorando. Estamos en una transición difícil con la Selección, pero lo importante es siempre poner los mejores 12 que podamos en cada ventana y hacer lo mejor posible. Me gustó ver las caras de los jugadores motivados, que querían representar a Puerto Rico. Queremos que eso vuelva”, agregó Barea, quien en tiempo reciente ha recalcado esto último, sobre levantar el anhelo de cada jugador por representar los colores de la isla.

En lo que respecta a la parte técnica, Barea dijo que le gustaría ver más tiradores en la Selección.

Hacen falta más tiradores

“Tenemos que buscar la forma de tener más tiradores en el Equipo Nacional para poder abrir la cancha un poquito más. Pero eso ya es trabajo de Nelson (Colón, el nuevo dirigente de la Selección). Pero sí, debemos seguir viendo jugadores. Me gusta. En diferentes ventanas hay diferentes jugadores para seguir viendo, para ya en el verano hacer el mejor equipo posible”.

El veterano exjugador de la NBA, quien ya hizo oficial su compromiso de que jugará esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce, dijo que si todo ocurre como espera, le gustaría ponerse la camiseta de Puerto Rico una vez más.

Tanto eso como su participación en el BSN estuvo en duda, ya que el propio Barea no había asegurado al comenzar el año si regresaría a cancha. El 2021 marcó su regreso al BSN con Santurce pero durante la temporada estuvo lesionado, por lo que no pudo emplearse a capacidad durante toda la campaña. Por eso, había condicionado su retorno este año, a que se sintiera bien y reaccionara adecuadamente a los entrenamientos.

Por eso, dijo que aprovechará su actuación en el BSN para medir si estará listo para la Selección cuando sea anfitriona en julio de la tercera y última ventana de la primera fase clasificatoria al Mundial.

“No he cerrado la puerta. Como siempre digo, si estoy saludable y me reúno con Carlos (Arroyo, gerente general de la Selección) y con Nelson, y llegamos a un acuerdo, pues para Puerto Rico mientras esté jugando baloncesto siempre voy a estar disponible. Voy a jugar en el BSN, así que, si me mantengo saludable y cojo buen ritmo, pues me encantaría”, señaló Barea.

“Sería espectacular”, contestó a preguntas sobre la eventualidad de que juegue en julio en lo que podría ser su última actuación con el Equipo Nacional ante su propia fanaticada en el Clemente.

“Poder jugar una vez más con Puerto Rico, y en Puerto Rico, que no se ha podido hace mucho tiempo, sería espectacular”.

Barea pareció darle un voto de confianza al nuevo dirigente del combinado, Colón, y dijo que el proceso de renovación de la plantilla debe ser un proyecto a largo plazo, por lo que hay que tener paciencia.

“Esto no puede ser de un día para otro. Tiene que ser par de años; ir mejorando poco a poco. Nelson tiene mucho sistema, algo diferente. Y como todo, conlleva tiempo”.

Otra cancha rehabilitada

Barea y su fundación llegaron hasta la escuela Jesús M. Suárez para poner al día la cancha bajo techo del plantel, una que por su apariencia y condiciones, no invitaba a utilizarla previo a su reacondicionamiento.

La cancha, según explicó la portavoz de la Fundación JJ Barea, María Cristina Archilla, fue remozada con pintura y es la número 19 que el excanastero y su entidad remodelan desde 2016. Por su parte, Manuel Arroyo, el director ejecutivo de la Fundación, señaló que no solo se rehabilitó la cancha con pintura sobre la superficie de cemento y la colocación de canastos nuevos, sino que como en cada proyecto anterior, también se le dona a la escuela equipo deportivo.

Arroyo dijo que la idea es brindarle a los maestros de educación física las herramientas para poder ejercer su trabajo. Es por esto que la Fundación JJ Barea se ha enfocado en ayudar exclusivamente a escuelas del sistema público de enseñanza. Dijo que las 19 canchas rehabilitadas al solo de hoy, son todas de planteles. Y Archilla indicó que esperan remodelar cinco o seis más en lo que resta de 2022.