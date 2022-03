Eddie Casiano admite que salió drenado de la silla de dirigente de la Selección Nacional el pasado octubre. En los últimos meses en el puesto, enfrentó la tormenta del comentario del veterano armador José Juan Barea, quien pidió públicamente un cambio en la dirección del equipo patrio.

Cuatro meses después de su renuncia y reflexión, el técnico evadió entrar de lleno en el tema del programa adulto al librarse de las presiones que conlleva la posición y prefirió hablar se nuevo rol como mandamás de los Atléticos de San Germán en su retorno al equipo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) donde se convirtió en una estrella local en los años noventa.

El regreso a la “Cuna del Baloncesto” fue un bálsamo para Casiano, quien también el año pasado fue sacado de los Piratas de Quebradillas tras una seguidilla de derrotas en medio del torneo 2021.

“Siempre tuve esa espina de volver a San Germán como coach. Fue de donde salí. Fue el momento oportuno. Perdí dos trabajos, como dirigente de los Piratas y con la Selección Nacional a la misma vez. Me llegó como anillo al dedo porque sales de una situación incómoda para volver a donde empezaste”, dijo Casiano durante el Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso 2022 en sus primeras expresiones a la prensa sobre su partida del Equipo Nacional.

PUBLICIDAD

“(San Germán) Esto me da más energía, buenas vibras. Sabemos que cada vez que un dirigente sale de la Selección Nacional sale quemado. Creo que la puerta que se me abrió en San Germán fue espectacular porque puedo empezar y rehacerme de nuevo como coach, trabajar de la forma que a uno le gusta, en una franquicia que fue exitosa en el pasado y ahora ha mermado. Hay que volverla al sitial que se merece como una de las franquicias más importantes e Puerto Rico”, agregó.

Casiano, de 49 años, fue dirigente de la Selección Nacional desde 2016. No pudo llevar nuevamente a la escuadra puertorriqueña a los Juegos Olímpicos en dos oportunidades. Sí ayudó al Equipo Nacional a clasificar a una segunda ronda del Mundial en China 2019, avance que no se conseguía desde Indianápolis 2002. Reconoce que en los últimos meses el sombrero de mentor del seleccionado acumuló peso en sus hombros ante las diferencias que enfrentó.

“Pesa porque uno tiene una forma de trabajar, de pensar. Pesa porque hay otras cosas que están alrededor que no tiene nada que ver. Uno se cansa de eso. Por lo menos estoy en un lugar con un grupo de personas que entienden en el trabajo de uno, respetan y confían 100 por ciento. No tengo ningún tipo de cosas que me quita la mentalidad de trabajar de la manera correcta”, compartió.

Actualmente, la Selección es dirigida por Nelson Colón. Tiene marca de 2-2 en el Grupo D en el clasificatorio al Mundial de FIBA 2023. Con una victoria el domingo pasado ante Cuba, Puerto Rico aseguró el pase a la segunda ronda de la ventana en las Américas.

PUBLICIDAD

“ Pesa porque uno tiene una forma de trabajar, de pensar. Pesa porque hay otras cosas que están alrededor que no tiene nada que ver. Uno se cansa de eso. Por lo menos estoy en un lugar con un grupo de personas que entienden en el trabajo de uno, respetan y confían 100 por ciento ” Eddie Casiano/ ex dirigente de la Selección Nacional

Casiano rehusó en evaluar el desempeño actual del Equipo Nacional. Esas expresiones vendrán en el momento que él entiende será el indicado.

“No quiero decir mucho de la Selección. Esa página la cambié y estoy enfocado totalmente con los Atléticos. En su debido momento hablaré algo que quisiera, en el futuro, pero ahora mismo no. Les deseo el mejor de los éxitos”, respondió.

Casiano tendrá un nuevo reto de regresar a los Atléticos a la competencia por un campeonato del BSN. El último del “Monstruo Anaranjado” fue en 1997, cuando Casiano era titular en la franquicia donde jugó desde 1988 a 2000.

“Esta nueva encomienda me ha ayudado a tomar la decisión de ser gerente y dirigente. A estar seguro del trabajo de uno y hacer las cosas de la manera más correcta, más en un equipo que no tenemos jugadores tratando de armar un grupo nuevo para poder competir. La cuna del básquet lleva cuatro a cinco años fuera de la postemporada, fuera de la clasificación en la “burbuja”. No han tenido temporadas buenas y con escases de talento. El año pasado se hicieron muchos cambios y no tiene el núcleo nativo. Estamos tratando de levantar de nuevo la franquicia”, dijo.

Los Atléticos también estrenan una nueva administración, encabezada por el empresario sangermeño José “Cheo” Rivera. En la primera movida del nuevo grupo, enviaron al armador de la Selección Nacional Gary Browne y el prospecto Phillip Wheeler a los Piratas por los centros Luis “Pelacoco” Hernández, Jorge Brian Díaz y el escolta José “Money” Rodríguez. En el sorteo, escogieron en el tercer turno de la primera ronda al armador de la Universidad de Maryland Eric Ayala.

PUBLICIDAD

“Fue un cambio que tuvimos que hacer porque Gary no ha jugado en Puerto Rico (desde 2018). Tengo que salir de alguien bueno para conseguir mejorar el equipo. Puerto Rico carece de hombres grandes y una de las virtudes de Quebradillas era que no tenía que traer refuerzos altos. Con “Pelacoco” y Jorge, ayuda a traer refuerzos en otras posiciones”, indicó.

De igual forma, Casiano señala que hay entusiasmo en la Ciudad de las Lomas por el lavado de cara de la franquicia con uno de sus “hijos” de vuelta al ruedo.

“Ha sido un “boom”. Mucha gente que no ha comprado palcos en mucho tiempo ha comprado. El grupo que está son profesionales y fanáticos que simplemente están para levantar la franquicia. No están pensando en poner 10 dólares para sacarle 20. Están comprometidos y si se pierde, se pierde. Pero, todo ha sido bien positivo. El pueblo se está moviendo en San Germán. Lógicamente, queremos llegar lejos y tenemos que ir por pasos. El primero es armar un equipo que pueda competir”, comentó.