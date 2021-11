.Con 37 años, el armador José Juan Barea nunca se había sentido tan viejo en una convocatoria de la Selección Nacional.

La edad, sin embargo, no resta el entusiasmo por volver a vestir la camiseta del combinado patrio a partir del domingo frente a México en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de Chihuahua en el inicio de las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo 2023.

“Las practicas van muy bien. El grupo se ve muy bien, unido. Gente nueva. Me siento más viejo que nunca en este grupo, pero me lo estoy disfrutando. Me encanta todavía estar aquí y compartir con los muchachos. Vamos a representar a Puerto Rico de la mejor maneja posible en estos juegos”, dijo ayer Barea en conferencia de prensa virtual desde el estado norteño mexicano.

Barea fue anunciado como parte de los 12 integrantes del equipo boricua para los dos juegos de esta ventana: el domingo contra los aztecas y el lunes ante Cuba.

El mayagüezano tuvo un mes de descanso luego de terminar su participación con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), eliminados en los cuartos de final por los eventuales campeones Capitanes de Arecibo. En aquel entonces, el exjugador de los Mavericks de Dallas, visiblemente agotado y adolorido por la campaña, declaró que posiblemente había jugado su último encuentro como profesional de su carrera y analizaría su futuro como jugador.

De vuelta con el seleccionado luego de su última aparición en febrero 2021, Barea dijo que irá ventana a ventana para determinar cuándo colgará las zapatillas.

No pierde la pasión

“Me tomé un buen ‘break’ a ver cómo se sentía mi cuerpo y después decidía si jugaba o no. Me reuní con Carlos (Arroyo, gerente general), con Nelson (Colón, dirigente) y Yum (Ramos, presidente federativo) y tomé la decisión. Quiero terminar jugando con Puerto Rico, que para mi último juego quería ponerme la camisa de nuevo. Voy a cogerlo ventana a ventana, compromiso a compromiso y por ahí sigo. Ver cómo me va este fin de semana. Cuando sepa que me vaya a retirar, se los voy a decir a todos con tiempo”, aseguró Barea, quien se ausentó al Repechaje Olímpico del pasado verano. “Todavía me lo estoy disfrutando, estoy ahí”, agregó.

Tanto Arroyo como Colón, quien debuta como técnico de Puerto Rico en esta ventana, resaltaron la presencia y el liderazgo demostrado por Barea durante las prácticas que comenzaron el pasado martes.

“José se ve muy bien. Está bien comprometido con ser el líder de este grupo. Como vaya su condición física y salud, estará con nosotros. Estamos contentos te tener su experiencia en este equipo”, dijo Arroyo, excapitán de la Selección.

“Agradecido con Barea que está haciendo un buen trabajo de mentor. El trabajo de capitán que le tocó en esta ventana es espectacular. Preocupado por el grupo, por sus compañeros y por ayudar a todos”, agregó Colón, por su lado.

Barea jugará por primera vez junto al delantero Isaiah Piñeiro, así como con Ysmael Romero, Jordan Murphy, Jezreel de Jesús y Jordan Howard.

“Piñeiro es un jugador bien diferente a lo que hemos tenido. Grande y atlético que puede hacer muchas cosas. Con Romero y Murphy, que son jugadores grandes del baloncesto nuevo, atléticos que terminan y corren la cancha bien y defienden. Ya a otros los conozco mejor. Los armadores me gustan. “Macho” (De Jesús) y Howard nos pueden dar mucho. “Macho”, como anotador, está jugando su mejor baloncesto. Para mí es ayudarlos, darles mucha confianza e importante, que la pasen bien, para que se repita y sigan representando a Puerto Rico. El grupo está bien bueno”, detalló Barea.

La Selección la completan los escoltas Isaac Sosa y Jonathan Rodríguez; los aleros Emanuel Andújar y Chris Ortiz; y los delanteros Timajh Parker y Devon Collier.