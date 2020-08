El pasado jueves, José Juan Barea acabó la fase regular “más difícil” de su carrera de 14 temporadas en la NBA.

¿Por qué razón?

Por primera vez desde que se estableció en la rotación de los Mavericks de Dallas en su tercera campaña en la liga, el armador puertorriqueño quedó fuera de la misma durante esta etapa regular, la cual terminó esta semana en la “burbuja” establecida en el complejo de Disney World en Orlando en medio de la pandemia causada por el COVID-19.

De los 75 partidos celebrados por los Mavericks, Barea participó en 29 de ellos —la menor cantidad en su carrera— y promedió 15.5 minutos por cotejo —la menor cifra desde su tercera campaña en 2008-09.

Aunque venía de recuperarse de una cirugía en el tendón de Aquiles, Barea nunca pensó que el dirigente Rick Carlisle tomaría la decisión de sacarlo de la rotación durante esta campaña regular.

PUBLICIDAD

Admitió que ha sido un proceso duro de asimilar al entender que físicamente ha estado apto para continuar jugando y aportando cada noche.

“Nunca pensé que iba a estar fuera completamente de la rotación. Pensé que iba a jugar como 60 juegos y que no iba a jugar en los ‘back to back’. Nunca pensé que iba a estar semanas sin pisar la cancha, y luego llegar a la “burbuja” y ver que pasara lo mismo. A veces me frustraba y me molestaba”, dijo Barea a El Nuevo Día.

“No es fácil porque no sabes cuándo vas a jugar. Pierdes el ritmo. Ha sido la (temporada) más difícil porque sé que todavía me queda y que puedo seguir jugando a un alto nivel. Siento a veces que a los 36 años todavía tengo que estar probando que puedo jugar. Se me hace difícil, pero también como soy el mayor del equipo puedo ayudar en otras áreas en un equipo joven. Pero el que me conoce sabe que soy un competidor y que me encanta jugar al más alto nivel”, abundó el veterano jugador.

En el tiempo que Barea estuvo en cancha en la fase regular fue productivo.

En 15.5 minutos promedió 7.7 puntos con 3.9 asistencias y 1.8 rebotes por juego. Y desde la línea de tres puntos registró el tercer mejor porcentaje con un 37.6%, al tiempo que acumuló un 41.1% en sus tiros de campo con 1.3 turnovers por choque.

Firme en su deseo de jugar otra vez

Barea insistió en su deseo de volver al tabloncillo en la próxima temporada. Ya le notificó al dueño Mark Cuban y a Carlisle su anhelo de vestir nuevamente el uniforme en la campaña 2020-21.

PUBLICIDAD

Para esta temporada, Barea firmó por una çampaña y por $2.5 millones, el salario mínimo para un veterano.

¿Estarías dispuesto a atravesar la misma experiencia de esta campaña con Dallas?, se le preguntó.

“Si decido volver con Dallas, ya sé lo que hay. Vendría con otra mentalidad. Este año no venía preparado para esto, pero estaría dispuesto a asumir otro rol como jugador veterano y aprender cosas con miras a la próxima etapa de mi carrera (en el coaching). Si quiero jugar más tiempo y estar en una rotación, entonces miraría para otro lado. Pero quiero darme la oportunidad de ayudar en otras cosas (en Dallas)”, apuntó el base del Equipo Nacional y quien dirigió a los Indios de Mayagüez en el BSN en la temporada de 2017.

Los Mavs en los playoffs

Dallas, a su vez, clasificó a los playoffs por primera vez desde el 2015-16 y tendrá la difícil encomienda de chocar ante los Clippers de Los Ángeles en la primera ronda en la Conferencia del Oeste.

Los Mavericks finalizaron en la séptima posición con marca de 43-32 y los Clippers en la segunda con 49-23. “Tenemos que subir el nivel en todos los aspectos del juego para tener una oportunidad de ganar”, reconoció el boricua.