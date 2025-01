José Juan Barea prefería un formato sin complicaciones en el BSN: “La liga está mejorando, va bien y nos ponemos a cambiar las reglas”

“No hay que complicarnos mucho. Nos ponemos a cambiar las cosas cuando creo que no hay necesidad. Pero ya se tomó la decisión. No había acuerdo, pero esa es otra cosa. El presidente tomó la decisión y hay que vivir con lo que hay. Ya él tomó la decisión y hay que meter mano con lo que hay. Sí yo puedo dar mi opinión, pero esa es la decisión que tomó y vamos a jugar con eso ”.

Aunque en otro momento de la converssación con la prensa, Barea señaló que no es partidiario de estar imitando en todo a la NBA, sino que el BSN debe tener su identidad propia, sí manifestó preferencia por un sistema de clasificación parecido al de la que es considerada la mejor liga del mundo, y que es el que durante algún tiempo en el pasado también se ha utilizado en el BSN cuando no se han jugado los torneos divididos en dos o más secciones. Ese formato es el de ocho equipos clasificando a la postemporada, y luego enfretando en una primera ronda al primero con el octavo, segundo contra el séptimo, y así por el estilo.

“ Yo he guiado mil veces de Mayagüez a San Juan, y es un ‘quitao’. Es una tontería. Pero vamos a ver qué pasa. Espero que sea para bien. Uno nunca sabe. Puede ser que sea mejor, o puede que sea peor. Pero entiendo que si la liga va bien, no debemos complicar las cosas”.

Reacciona al cambio de Benito

“Fue un cambio dificil. A mí me gusta mucho Benito, y me jugó muy bien el año pasado. Pero esto es un trabajo. Los dueños se querían ir por el lado de Emmy. A mí me gusta Emmy, me gusta Benito. Yo di mi voto, ellos dieron su voto, y tomamos una decisión en común como grupo, y salió Andújar”, dijo.