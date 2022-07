El alero de la Selección Nacional, Justin Reyes, no descarta unirse a los Indios de Mayagüez si el quinteto avanza a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Incluso, podría unirse a la tribu para el partido de reto la semana entrante contra los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo por el último pase a los playoffs.

Reyes, de 24 años, regresó a Puerto Rico tras ser convocado por el seleccionado, que comenzó el viernes la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 en el Coliseo Roberto Clemente. Los boricuas perdieron con Estados Unidos en la primera jornada y el lunes chocarán con México.

Aunque no hay fecha confirmada, se espera que el encuentro “play-in” sea el miércoles o viernes próximo, ya que la postemporada del BSN iniciará el sábado, 9 de junio.

Reyes militó este año con el Varese Calcio en la Serie A de Italia luego de firmar un contrato multianual. Necesita permiso del quinteto italiano para jugar con los Indios, por lo que no jugó de inmediato en la fase regular tras acabar en Europa.

“Mi relación con los Indios es muy buena. Ellos entienden que estuve en la liga de República Dominicana para luego jugar en el BSN (a finales de 2021), la G-League (Capitanes de México) e Italia sin parar después de recuperarme de una lesión. Ellos entendieron que mi cuerpo necesitaba descanso y que tenía que trabajar en algunos aspectos de mi cuerpo para jugar de la mejor manera que puedo”, dijo Reyes en un aparte con la prensa durante una práctica de la Selección.

“Es posible (que me una a los Indios). Uno nunca sabe. No sabía que estaría aquí (con la Selección). Si me preguntabas la semana pasada, te habría dicho que no porque no me habían llamado para estar aquí. En un día, una llamada puede cambiar todo”, agregó sobre su posible integración a los Indios.

Justin Reyes con los Indios. (BSN)

El apoderado de Mayagüez Carlos “Cady” Acosta confirmó a El Nuevo día que hay conversaciones para que Reyes se integre al partido reto y, de avanzar, a los cuartos de final. El canastero tiene que reportarse a Italia en agosto.

Los Indios se recuperaron de un inicio de 0-7 tras la contratación del técnico Christian Dalmau para asegurar el partido de reto al finalizar con marca positiva de 17-15 en la Sección A.

“Ahora mismo es el mejor grupo que ha tenido desde que jugué en mi temporada de novato con Flor Meléndez de dirigente. Están jugando bien, altruistas, con buenos líderes. El dirigente (Christian Dalmau) también. Van por buen camino”, comentó el Novato del Año de 2019.

Reyes, de madre quebradillana, está de vuelta a la Selección Nacional desde su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde se colgó una medalla de plata. Lo llamaron para jugar en la segunda ventana pero estaba atado a su compromiso en Italia. Ahora con una nueva dirección en el programa adulto, ha dejado una buena impresión en el dirigente Nelson Colón.

“Estoy agradecido por la oportunidad. Estoy aquí para probar que puedo permanecer en el grupo. Europa realmente me abrió los ojos de lo que puedo hacer como jugador. Cuando debuté, era un novato y fuimos exitosos con una plata. Ahora, tengo más años de experiencia y sé lo que se necesita para ganar y ser un buen compañero”, dijo.