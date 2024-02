Kyrie Irving regresa a Brooklyn pero prefiere no hablar mucho de su turbulenta relación pasada con los Nets

Nueva York - Kyrie Irving está listo para dejar atrás los tiempos turbulentos en Brooklyn y concentrarse en su futuro en Dallas.

Un año después de ser canjeado por los Nets, Irving regresó por primera vez el martes por la noche y dijo que no le preocupan las opiniones de la gente sobre sus tres temporadas y media con Brooklyn. Tampoco cree que tenga sentido insistir en los malos momentos en la cancha y todo el drama que surgieron.

“No quiero profundizar demasiado en esto porque me encanta proteger a las personas con las que hago negocios, incluso si no funciona”, dijo Irving. “Nuevamente, les deseo lo mejor a todos esos muchachos, pero las conversaciones que debían tenerse no se tuvieron antes de la fecha límite de cambios y no sé si era necesario salvar algo, simplemente creo que era hora de tener mi propia paz mental e ir a algún lugar donde pudiera prosperar”.

PUBLICIDAD

“Estar en una situación en la que no tenía que preocuparme por conversaciones a espaldas o por los medios, o por no saber cómo manejar circunstancias de la vida real que no tienen nada que ver con el baloncesto. Tiene todo que ver con cómo manejas a alguien como persona y mientras estuve aquí aprendí muchas lecciones, pero he hecho las paces nuevamente, como dije, y solo quiero seguir adelante”.

Irving encabezó el triunfo de Dallas 119-107 sobre Brooklyn al anotar 36 puntos, uno menos de Luca Doncic (35 puntos con 18 rebotes y nueve asistencias) frente a una multitud que incluía a varios familiares y amigos del base armador que creció en Nueva York y Nueva Jersey. Un fanático de los Nets que los vio jugar en las Finales de la NBA a principios de la década de 2000 hizo un movimiento celebrado para unirse a ellos en el verano de 2019 junto con su amigo cercano Kevin Durant.

Kyrie Irving anotó 36 puntos para los Mavericks de Dallas en su regreso a Brooklyn como visitante. (Peter K. Afriyie)

James Harden llegó en la temporada 2020-21 pero nunca estuvieron cerca de un título. Brooklyn ganó solo una serie con el trío de ‘todos estrellas’, pero luego perdió a Harden e Irving por lesiones contra el eventual campeón Milwaukee en las semifinales de la Conferencia Este, perdiendo en tiempo extra en el séptimo y decisivo juego cuando el tiro de Durant al final del tiempo reglamentario fue declarado de dos puntos, para empatar el marcado, en lugar de un triple que le hubiera dado el triunfo en la serie.

Irving no fue elegible para jugar en la mayoría de los partidos locales de Brooklyn la siguiente temporada debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19 como lo exige la ciudad de Nueva York, y Harden, frustrado, pidió ser canjeado. Luego, Irving fue suspendido por el equipo la temporada pasada cuando se negó a disculparse por publicar un enlace a una obra antisemita en las redes sociales. La deteriorada relación terminó cuando fue traspasado a Dallas a mitad de temporada.

PUBLICIDAD

“Las cosas podrían haber cambiado y si miramos hacia el pasado y tenemos una visión 20-20, esto podría haber salido bien o esto habría sucedido”, dijo Irving. “Si no me lesioné contra los Bucks, ¿todavía pido un intercambio, o el pie de KD no estaba en la línea de 3 puntos? ¿Estamos hablando de un legado diferente aquí si James no pide un intercambio? Todo lo que habría, podría haber, debería haberlo hecho, espero que después de esta noche podamos dejar eso en paz y seguir adelante y puedo esperar el resto de mi carrera y manejarlo en Dallas y perseguir mi segundo campeonato”.

Los Nets no le dieron a Irving un tributo en vídeo, cosa que sí hicieron con Durant. Los fanáticos lo abuchearon al principio del juego, pero finalmente escuchó más vítores y muchos fanáticos lo saludaron calurosamente después del juego.

Sin embargo, también intercambió palabras con uno de ellos durante el partido, en referencia al mandato de vacunación. Algunos fanáticos pensaron que Irving debería haber recibido la oportunidad para poder jugar, otros lo apoyaron por defender sus creencias.

Así que no juzgará su estadía en Brooklyn solo por los resultados decepcionantes.

“Obviamente me quedé corto en términos de aspiraciones de campeonato, pero para mí creo que aquí fue más grande que un campeonato”, dijo Irving. “Realmente tuve que adoptar algunas posturas morales que me impulsaron a un lugar en mi vida al que tuve que acostumbrarme. También estaban sucediendo algunas cosas políticas aquí de las que no podía controlar y de las que yo era responsable. Hubo algunas cosas que hice por mi cuenta que recuerdo y fueron errores y tengo que ser responsable de esas cosas. No es perfecto, pero una cosa que puedo decir es que he podido aprender de las cosas y seguir avanzando”.