La NBA dijo el jueves que la acumulación de lesiones que tiene a jugadores fuera de acción es menor que la temporada pasada y está dentro del rango normal de lo que la liga ha visto en las últimas cinco temporadas.

Los datos de la liga muestran que la tasa de lesiones em esta temporada ha bajado aproximadamente un 6 por cineto , a pesar de que varios canasteros importantes como LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid, James Harden y, más recientemente, Jamal Murray, han lidiado con lastimaduras en las últimas semanas.

Murray se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda esta semana. El escolta titular de Denver estará fuera por el resto de esta temporada y posiblemente una parte significativa de la próxima.

Jugadores de los Nuggets observan mientras Jamal Murray permanecía en el suelo después de sufrir una lesión en el minuto final del encuentro del lunes. (Jeff Chiu)

“Las lesiones son increíblemente desafortunadas”, dijo el vicepresidente senior de la NBA, David Weiss, quien ayuda a supervisar todos los esfuerzos de salud y seguridad de la liga.

“Odiamos verlos. Siempre han sido parte del juego, y cómo los vemos este año no es tan diferente de cómo los hemos visto en las últimas temporadas: más bajos que algunos, más altos que otros”, agregó.

La lesión de Murray planteó la pregunta de cómo el calendario de este año, con equipos jugando 3.6 juegos por semana, un 5% más que el año pasado, podría haber aumentado el factor de riesgo para los jugadores.

Los datos de la NBA no respaldan la idea de culpar al calendario, que este año comprimió 72 juegos en 146 días, en contraposición a los 82 juegos habituales en 177 días. El calendario se endureció aún más para muchos equipos debido a problemas y reprogramaciones relacionados con el COVID-19.

“Se puede ver la fatiga de nuestros jugadores”, indicó el dirigente de Denver, Michael Malone, esta semana. “Puedes verlo en sus cuerpos, en su lenguaje corporal”.

Los Nuggets estaban al final de una racha de cinco juegos en siete días cuando Murray se lesionó. Murray no jugó en los primeros cuatro juegos debido a un dolor en su rodilla derecha. En su primer partido en ocho días, el devastador desgarre ocurrió contra Golden State.

Murray sufrió el cuarto desgarre conocido de ligamento cruzado anterior en la NBA esta temporada, los otros le sucedieron a Spencer Dinwiddle de Brooklyn, Thomas Bryant de Washington y Markelle Fultz de Orlando. Dinwiddie se lesionó en el tercer juego de la temporada de los Nets, Fultz en el octavo de Orlando y Bryant en el décimo de los Wizards.

Los cuatro coinciden con el promedio de los últimos 10 años, dijo la NBA, según los datos que mantiene.

“Demasiados jugadores que se lastiman con esta temporada acortada ... no necesitan volver a hacer esto”, tuiteó Josh Hart de los Pelicans el pasado mates. Hart ha sido marginado después de una cirugía para reparar un ligamento del pulgar dañado.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto trabajaron juntos en los parámetros para el calendario de esta temporada, que incluye no solo menos juegos, sino también menos vuelos y menos viajes por carretera. Ha habido algunos inconvenientes importantes en cuanto al cronograma debido a las reglas de salud y seguridad implementadas para superar una temporada de pandemia, incluidos muchos casos en los que los jugadores llegan a un hotel a las 2 a.m. o más tarde y tienen que despertarse a las 9 a.m. para una prueba de COVID-19.

Muchos equipos han abandonado las prácticas matutinas del día del partido en favor de más descanso, y el tiempo de práctica ha sido extremadamente limitado.

“Hay algunas peculiaridades y algunas diferencias”, admitió Evan Wasch, vicepresidente ejecutivo de la NBA que supervisa la estrategia y el análisis del baloncesto. “Algunos aumentos leves en la densidad en relación con los últimos años, pero nada que esté fuera de línea con nuestra historia y nada que pensamos que fuera particularmente preocupante desde el punto de vista de la salud y la seguridad”, añadió.

Es imposible saber cuánto influyó la fatiga en las lesiones de la NBA esta temporada. Algunos dirían que sí, otros dirían que es coincidencia. James fue marginado por un esguince de tobillo que ocurrió cuando chocó con el Solomon Hill de Atlanta. Dinwiddie, Bryant y Fultz se lastimaron a principios de año. LaMelo Ball, de Charlotte, y James Wiseman, de Golden State, pueden haber visto el final de sus temporadas de novatos después de lastimarse en caídas duras que provocaron lesiones agudas.

Y, con un mes restante en la temporada regular, todavía hay 43 jugadores en la liga que no se han perdido más de un juego esta temporada, casi el doble de la cantidad de jugadores que lo hicieron la temporada pasada. También hay algunos equipos que vieron sus calendarios de la primera mitad diezmados por problemas de COVID que ahora se están poniendo al día, como San Antonio, que ingresó el jueves empatado con Memphis por la mayor cantidad de juegos que quedan en esta temporada, con 19.

“Es difícil”, declaró el alero de los Spurs, Rudy Gay. “Ha sido una temporada difícil, no solo para mí, sino para todos. Ha sido mucho viajar, mucho movimiento, muchos juegos, muchos juegos consecutivos. No me voy a sentar aquí a quejarme porque nadie más lo está. A nadie más le importa. Queremos seguir adelante y conseguir tantas victorias como podamos el resto de la temporada“.