La carrera en la Conferencia Oeste por los dos puestos del “play-in” va a estar apretada hasta el final.

Y la diferencia podría ser la más corta posible.

Una temporada como ninguna otra en la historia de la NBA puede tener un final como ningún otro, al menos en el Oeste. Un análisis de The Associated Press muestra que hay un escenario en el que la diferencia final entre los equipos en la carrera de entrada podría ser inferior al 0.001%; sí, menos de una milésima de porcentaje.

Memphis, Portland, San Antonio y Phoenix, aún invicto en la burbuja con marca de 6-0, son los últimos cuatro equipos en la carrera por el último lugar en el Oeste.

El margen entre los Grizzlies, que están en el octavo lugar, y los Spurs, en el undécimo lugar, hasta el martes, es de solo un juego, y los cuatro clubes tienen dos juegos restantes.

Los cuatro equipos juegan el martes. Si tanto Memphis como Portland ganan, y Phoenix y San Antonio pierden, la carrera termina y los Grizzlies y los Blazers se aseguran los puestos.

De lo contrario, la carrera se prolongará hasta el jueves, cuando habrá que saber quiénes son los dos clubes que se dirigirán a la serie de play-in al mejor de dos. El que termine en el noveno lugar tendrá que vencer al que terminó en el octavo lugar dos veces para avanzar.

Esa serie comienza el sábado en ABC. El juego 2, si es necesario, es el domingo por ESPN. Y para entonces, finalmente, alguien podrá comenzar a prepararse para una serie de primera ronda del Oeste contra Los Angeles Lakers.

Los escenarios super cercanos son alucinantes. Intente esto: si Phoenix y San Antonio ganan sus dos últimos juegos, los Suns terminarían por delante de los Spurs en 0.00096 puntos porcentuales.

Memphis y Phoenix también podrían terminar con récords idénticos, aunque luego se vuelve fácil: los Grizzlies ganaron la serie de la temporada y mantienen el desempate.

A continuación, una mirada a los equipos en batalla:

Memphis

Récord hasta el martes: 33-38, octavo en el Oeste

Juegos restantes: Boston el martes y Milwaukee el jueves

Panorama: Los Grizzlies no solo controlan su propio destino, sino que también obtienen la ventaja de que sus dos últimos oponentes no tienen absolutamente nada en juego. Boston tiene asegurado el tercer puesto en el Este y Milwaukee es el número uno. Para Memphis, las matemáticas son muy simples. Si los Grizzlies ganan un juego, no consiguen nada peor que un puesto de entrada. Si ganan dos, terminarán octavos y tendrán la ventaja en la serie de entrada. Pero si van 0-2, la puerta se abre para los demás.

Portland

Récord hasta el martes: 33-39, novenos en el Oeste

Juegos restantes: Dallas el martes, Brooklyn el jueves

Panorama: Tener a Dallas en medio de un “back to back”no es la mejor noticia, especialmente porque los Mavs aún pueden alcanzar el sexto sembrado y Luka Doncic, que no jugó el lunes, podría jugar el martes. Los Nets aseguraron el séptimo lugar del Este, lo que significa que se enfrentarán al campeón defensor Toronto en la primera ronda. Un final de 2-0 le aseguraría un lugar a Portland; un final de 1-1 significa que los Blazers necesitarían ayuda. Y Portland podría ir 0-2 en sus últimos juegos y aún así entrar, pero San Antonio y Phoenix tendrían que ir 0-2 también para que eso suceda.

Phoenix

Récord hasta el martes: 32-39, décimos en el Oeste

Juegos restantes: Filadelfia el martes y Dallas el jueves

Panorama: Los Suns son la historia de la burbuja. Están 6-0 en Disney hasta ahora, pero incluso un 8-0 podría no garantizarles un lugar en el juego de entrada. El martes jugarán contra Filadelfia, un equipo de los 76ers que no contará con Ben Simmons (rodilla) y Joel Embiid (tobillo). Si los Suns van 1-1 en sus dos últimos juegos, Portland tendría que ir 0-2 para darle a Phoenix la oportunidad de jugar en el play-in. Un final de 0-2 haría que los Suns se fueran a casa antes del fin de semana.

San Antonio

Récord hasta el martes: 32-38, undécimos en el Oeste

Juegos restantes: Houston el martes (ganaron) y Utah el jueves

Panorama: Hay una manera de que San Antonio llegue al sembrado número ocho con un final de 2-0, y también hay una manera de que los Spurs se pierdan la serie de entrada por completo, también con un final de 2-0. Cualquier derrota casi condenaría las posibilidades de los Spurs; ir 1-1 los dejaría con un porcentaje de victorias de .451. Memphis no caerá por debajo de eso (lo peor que pueden hacer los Grizzlies es .452) y Portland y Phoenix superarían los .451 simplemente con una marca de 1-1. Los Spurs están jugando por lo que sería su 23ª aparición consecutiva en los playoffs, algo que ninguna franquicia de la NBA ha logrado.