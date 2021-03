El traspaso de los Atléticos de San Germán al grupo del médico Lumen Vera debe completarse el jueves durante la reunión del Baloncesto Superior Nacional (BSN), en la cual se continuará la discusión sobre la entrada de dos franquicias de expansión a la liga.

“Entiendo que (el jueves) ocurrirá la transferencia”, dijo el actual apoderado de los Atléticos, Pedro Ortiz, a este medio.

El cambio de mando en la administración del quinteto del “Monstruo Anaranjado” sufrió una pausa hace casi dos semanas, ya que no se había completado la venta por parte del saliente grupo de accionistas, encabezado por Noah Asadd, principal director ejecutivo de Rimas Music Entertainment.

Ortiz entiende que dicha compraventa debe realizarse el jueves. De igual forma, indicó que el atraso se debe a que el tema ha quedado en segundo plano debido a que el comité de nuevos apoderados del BSN continúa en el análisis de la viabilidad de las solicitudes de equipo de expansión que hicieron varios grupos para jugar este año.

“Estamos optimistas de que se pueda dar el traspaso y competir en 2021. Este es un tema minúsculo comparado con los temas de las franquicias de expansión, los feeds (impuestos) que se estarían aprobando. Me sorprendería mucho si no se da. Esta alternativa es buena porque le hemos dado continuidad a un plan de dos años. El equipo tiene los turnos para agregar jugadores, más la agencia libre. Tiene las piezas para jugar y no es la misma situación de 2019. La posición de ahora es mejor a la que estuvimos antes”, indicó.

El grupo original de Ortiz rescató a los Atléticos a semanas de iniciar la temporada de 2019 luego de que la liga iba a colocar al equipo de la Ciudad de las Lomas en receso tras administrarlo por par de torneos.

Ortiz prevé que permanecerá en la franquicia como consultor.

“Voy a estar ayudando, activamente. El rol lo estaremos definiendo, pero lo hago con gusto por la experiencia adquirida en estos años. Lo bueno esta vez es que el equipo está renovado. Tenemos a los jugadores reservados. Gary Browne e Isaiah Piñeiro estarían disponible para el comienzo de temporada. El equipo se colocaría entre los mejores (en papel)”.

De aprobarse el traspaso, Vera estaría de vuelta al BSN luego de administrar a equipos de Humacao y Cayey a principios de este siglo.

Pese a que Ortiz tuvo una reunión recientemente con el alcalde del municipio, Isidoro Negrón Irizzary, sobre el compromiso del equipo con el ayuntamiento, la administración no ha aportado dinero al equipo en los pasados años. Solo ayuda con la disponibilidad del coliseo Arquelio Torres y un hospedaje para jugadores en el pueblo, dijo Ortiz.

Sobre la entrada de franquicia de expansión, El Nuevo Día reportó que el comité entrevistó a un empresario cubano de Miami interesado en establecer un equipo. También, hay un grupo de puertorriqueños que interesa otro equipo. Carolina y Humacao han sido plazas que han sonado para albergar franquicias nuevamente. De igual forma, se ha hablado de resucitar un conjunto en San Juan.

Al momento, el BSN cuenta con 10 franquicias.

Santeros se quedan en Aguada

Por otro lado, el coapoderado de los Santeros de Aguada, Joel López, confirmó que la franquicia permanecerá en el municipio del oeste pese al intento de mudar el equipo a otro mercado.

“Nos vamos a quedar en Aguada. Es el compromiso del apoderado Wilson López. El municipio nos dará unos $50,000, que da para pagar los hoteles de los muchachos. Tenemos el compromiso de devolverle el campeonato a Aguada”, dijo López a este medio.

El Nuevo Día supo que Humacao fue una plaza que los Santeros analizaron para moverse pero las negociaciones con el ayuntamiento del sureste de la isla no prosperaron. López no confirmó ni negó las conversaciones con la Ciudad Gris.

Sostuvo, además, que la situación con Aguada no se debe a la aportación económica de la administración municipal.

“El tranque nunca fue el dinero del municipio. No era que si no pagaba no íbamos jugar. Va más allá. Aguada, con un equipo contendor, es extremadamente caro. Es una plaza pequeña que depende del auspicio, de la taquilla y el mercado local y es difícil. El equipo no lo vamos a romper pero necesitamos el apoyo del mercado local, de los fanáticos. El pueblo tiene que unirse. No puede pensar que el dueño va a pagar todo”, expresó.

Los Santeros, quienes cuentan con una envidiable plantilla compuesta por Alex Abreu, Gilberto Clavell, Emmy Andújar, Iván Gandía, Filiberto Rivera, Kevin Maura entre otros, tienen en agenda traer de vuelta al refuerzo dominicano Rigoberto Mendoza, Jugador Más Valioso de la final del BSN 2019. Además, tiene el segundo turno para el próximo Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso al terminar penúltimos en el torneo pasado.