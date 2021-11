La serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) que iniciará este jueves a las 8:00 de la noche en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, enfrentará a los dos mejores equipos del torneo en todo el sentido de la palabra.

Las locales Gigantes recibirán en el inicio a las Cangrejeras de Santurce, dos equipos que además de llegar a la final, dominaron el torneo regular con las dos mejores marcas, evitando así la primera ronda de la postemporada, con un pase directo a las series semifinales.

Luego se impusieron en sus respectivas semifinales 3-1, antes del límite.

Carolina jugó para récord de 13-4 en la fase regular y acaba de poner punto final a su semifinal al derrotar el lunes a las Atenienses de Manatí, que llegaron al torneo 2021 como campeonas vigentes desde 2019 luego de que la pasada campaña no pudiera celebrarse por la pandemia.

Santurce, por su lado, tuvo registro de 12-5 y dispuso de las debutantes Bravas de Cidra, concluyendo su semifinal el domingo.

Aunque ya se conocen, será la primera vez que estos dos quintetos se verán las caras en el escenario de una serie final. Para Carolina será su vigésimosexta serie de campeonato según datos de la liga, y en el caso de Santurce será su segunda de manera consecutiva.

Rebecca Tobin es una pieza fundamental en la plantilla de las Cangrejeras. (BSNF)

“Creo que ‘matcheamos’ bastante bien y creo que estamos parejos en cuestión de talento. Es ejecutar y dar lo mejor por 40 minutos. Tenemos que mantener el foco… no podemos tener esos lapsos de relajación”, dijo la armadora titular de las Cangrejeras, Dayshalee Salamán, durante la conferencia de prensa de la liga para los pormenores de la final,

“Nuestra fortaleza es que tenemos una poste como Rebecca (Tobin), que nos ayuda bastante. Es utilizarla mucho y minimizar los errores, empezando por mí. Y darlo todo en defensa. Son dos equipos parejos y bien coacheados. Va a ser una serie bien interesante”, agregó la también armadora con la Selección Nacional femenina que jugó en las pasadas Olimpiadas, por primera vez en la historia del básquet femenino puertorriqueño.

Salamán, natural de Carolina, dijo en un aparte que será un reto interesante jugar en la final en contra de la fanaticada de su pueblo natal.

“Es un gran reto. Pero bien contenta de tener a mi familia aquí y que vengan a ver los juegos y vengan a verme. Nada cambia. Yo creo que el enfoque es ganar el campeonato sea donde sea. Contenta porque va a ser en mi pueblo, pero seguimos enfocadas en lo que es la meta, que es el campeonato”, dijo Salamán.

La final arranca este jueves y luego habrá un receso de tres días debido al torneo 3x3 Americup femenino de FIBA que se efectuará en Miami y en el que participan dos jugadoras que estarán activas también en la serie final del BSNF: Mari Plácido y Annelisse Vargas, ambas de las Cangrejeras.

La serie se reanudará el lunes con la visita de las Gigantes a las Cangrejeras en el Coliseo Roberto Clemente. Todos los partidos de la final serán transmitidos en vivo por Wapa Deportes (4.2).

Salamán conoce la tradición de sus rivales Gigantes.

“Se respeta. Yo venía cuando pequeña a los juegos. Todavía no he tenido oportunidad de jugar para Carolina, pero sé que es un pueblo donde apoyan el deporte, y más el femenino. Y es una gran franquicia. Es un ‘challenge’ para mí jugar en contra de una franquicia de tanto prestigio como el de Carolina, y de una gran fanaticada”, agregó Salamán, capitana de las Cangrejeras.

En el lado contrario, su contraparte y también capitana de las Gigantes de Carolina, Tayra Meléndez, reconoció las fortalezas de Santurce y anticipa una final nivelada.

Tayra Meléndez y las Gigantes comienzan la final en su casa recibiendo a Santurce. (Suministrada / BSNF)

“Veo la serie bastante competitiva. Son los dos mejores equipos de la temporada regular. Obviamente quedamos en primer y segundo lugar. Ellos (Santurce) son un equipo bien dirigido con Miguel Toro, y liderado por Dayshalee y por Rebecca en el poste. Va ser una serie de mucha competencia y se nos va a hacer bastante difícil, pero si Dios lo permite, esperamos salir con el campeonato”, señaló Meléndez, quien es compañera de Salamán en la Selección Nacional y aquí en la final serán rivales.

Estos dos equipos ya se vieron las caras en tres ocasiones en la temporada regular, saliendo por la puerta ancha las Gigantes en dos de los tres partidos. La victoria de Santurce fue jugando como visitante en Carolina, mientras que las Gigantes ganaron uno como locales y otro en el Clemente.

“El combo de ‘point guard’ y la poste que tienen (Tobin)”, respondió Meléndez cuando se le preguntó por la fortaleza de Santurce. “Dayshalee con el manejo de balón y yo enfrentando a Rebecca no es nada fácil, pero estoy confiada en lo que sé hacer. He jugado bastante buena defensa en la última serie (semifinal), así que me enfocaré en esto. Sé que el equipo necesita eso de mí, y eso le daré”, agregó Meléndez.

Con Meléndez coincidió su dirigente, Carlos Calcaño, al hablar de las fortalezas de Santurce.

“Ellas (Cangrejeras) tienen la fortaleza de una buena manejadora de la bola y la estatura. Eso es positivo para ellas. Nosotros, a pesar de que somos más pequeños, en las diferentes posiciones estamos parejos. En la situación física y de correr, podemos contrarrestar un poco la estatura de ellos. Si podemos implementar nuestro juego, la serie entiendo que va a estar pareja”, analizó Calcaño.

En la conferencia no estuvo presente el piloto de las Cangrejeras, Miguel Toro, pero el apoderado del conjunto, Carlos Maldonado envió un mensaje asegurando que Santurce barrerá en cuatro partidos a Carolina.

Calcaño no pudo evitar contestar el mensaje.

“No sé si el apoderado de las Cangrejeras tiene alguna visión clara de la vida”, dijo arrancando risas. “Si él piensa que la serie se va en cuatro juegos, lo dejamos con ese pensamiento”.