La final del NBA Cup entre los Bucks y el Thunder dejará una buena bolsa a cada jugador

“Intento no pensar en el dinero”, dijo la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo , quien gana alrededor de $48.8 millones esta temporada. “No, no es cierto lo que estoy diciendo. Pienso en el dinero —pero pienso en el dinero cuando hablamos de los chicos jóvenes”.

“Quizás me compre un reloj nuevo”, dijo el alero de los Knicks, Josh Hart, quien fue cuestionado sobre qué haría con su bono, en una respuesta que se volvió viral —y cabe destacar que no estaba siendo completamente serio. “Realmente no me importa que los chicos jóvenes ganen dinero. Solo me importa en qué voy a gastar”.