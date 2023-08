Actualmente, el Coliseo Roger Mendoza de Caguas no está listo para recibir una franquicia si el traslado de los Grises de Humacao a este municipio es aprobado por la junta de apoderados del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la primera reunión de temporada muerta este próximo jueves, 17 de agosto.

La instalación cagüeña fue visitada recientemente por el director de torneo, José Couto.

“La cancha, en estos momentos, está lejos de cumplir”, dijo Couto a El Nuevo Día.

“Para ser honesto, ni tan siquiera la inspeccioné. Tan pronto llegué y la vi, es una cancha que no cumple con las especificaciones del BSN. Lo que hicieron fue informarme sobre las mejoras que ellos tienen proyectado hacer en los próximos meses con miras a que esté lista el 18 de enero de 2024. Mi posición fue que hasta que todas esas mejoras no estén listas, no voy a inspeccionar la instalación”, agregó.

El Nuevo Día supo que el apoderado Roberto Roca cuenta con los votos de la junta de apoderados para aprobar la movida de la franquicia de la Ciudad Gris al Valle del Turabo.

Los Grises regresaron al BSN en 2021 de la mano del empresario cubano estadounidense Ernesto Cambó. Después de dos temporadas, Cambó le vendió el equipo a Roca.

Humacao falló en clasificar a la postemporada este año. Ha trascendido que Roca perdió mucho dinero en Humacao y en Caguas contaría con el apoyo económico del municipio.

El equipo original de Caguas estuvo en el BSN hasta 2008, antes de trasladarse a Quebradillas. Dicha franquicia, de paso, se mudó a Manatí y luego a Fajardo, antes de llegar a Carolina, equipo que logró el campeonato esta campaña.

En 2009, unos Criollos jugaron procedentes de Guayama. Se mudaron a Isabela en 2010.

Los Criollos jugaron en el Coliseo Héctor Solá Bezares, que sí contaba con los requisitos del BSN para albergar una franquicia. Pero tras el huracán María en 2017, dicha instalación deportiva no ha estado disponible al sufrir daños significativos en la planta física.

Actualmente, el Roger Mendoza tiene capacidad para 2,000-2,500 personas y con las mejoras esperan que la misma aumente a 3,000-3,500.

Roberto Roca, a la izquierda, junto a Raymond Dalmau, es el apoderado de los Grises de Humacao y presentará el traslado a Caguas en la próxima reunión de la liga. (Andre Kang)

Los apoderados, según Couto, pueden aprobar la mudanza sujeta a que la instalación cumpla con las especificaciones de la liga.

“Si ellos entienden de que en la eventualidad todas esas mejoras se den y que pueda pasar una certificación de la instalación, entonces sí lo pueden hacer. Si la junta aprobara que se dé el traslado, eso no elimina el requisito de que la cancha tenga que cumplir una vez se completen las mejoras”, indicó el directivo.

Posibilidad de comenzar en enero

Existe una posibilidad remota de que la temporada 2024 del BSN tenga una fecha de inicio en enero debido a que la Selección Nacional masculina aspira a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Puerto Rico puede ponchar su boleto olímpico se termina entre los primeros dos de América en la Copa Mundial de FIBA a jugarse a finales de este mes.

Si falla en conseguir el pase, podría ir a un Repechaje Olímpico previo al inicio de los Juegos Olímpicos, que arrancarán el 26 de julio.

La propuesta pondría en apuros las mejoras en el Roger Mendoza, ya que los trabajos de remodelación tendrían que agilizarse.

“En ese caso estaría mucho más complicado el escenario. El 2024 es un año complicado para establecer la fecha del BSN. Una de las posibilidades que está planteada es jugar en enero. Todavía eso no ha sido presentado a nivel de la junta. Si eso pasara, el escenario de Caguas sería complicado. Como director de torneo, no podría esperar a enero para certificar una instalación”, dijo Couto al reconocer que es muy poco probable que los apoderados acepten arrancar el torneo en enero del próximo año, ya que el tiempo de preparación es muy corto.

“Ese escenario de enero es remoto. No creo que exista en estos momentos consenso para comenzar en enero”, apuntó Couto. “Este año, por ejemplo, con el torneo comenzando en marzo, certifiqué todas las canchas en diciembre para poder enfocarme en otras áreas en el tiempo restante”, señaló.

Entonces es muy probable que el próximo torneo esté comenzando entre marzo y abril.

Sin petición del traslado de Fajardo a Isabela

Sobre el traslado de los Cariduros de Fajardo a Isabela, Couto dijo que aún no ha recibido una propuesta formal por parte del apoderado Wilson López.

“Al momento, no tengo ninguna petición”, contestó Couto

Trascendió que López ya tiene un acuerdo con el alcalde de Isabela para revivir a los Gallitos en el remodelado Coliseo José “Buga” Abreu desde la próxima campaña.

El Nuevo Día supo que López aún busca los ocho votos que necesita para mudar la franquicia a Isabela.