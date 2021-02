Dallas - La NBA reiteró hoy, miércoles, que el himno nacional se tocará en las canchas “de acuerdo con la política de la liga” después de que el dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, reveló que había decidido no reproducirlo antes de los partidos locales esta temporada.

La reacción inicial de la liga a la decisión de Cuban fue decir que los equipos eran libres de realizar actividades previas al juego como quisieran con las circunstancias inusuales creadas por la pandemia de coronavirus. La mayoría de los equipos de la NBA no tienen seguidores en los partidos en casa.

Pero la NBA cambió de rumbo abruptamente con la decisión de Cuban resonando en todo el país, incluida una pregunta que se le hizo a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su sesión informativa diaria. Las protestas de los atletas por la injusticia social y racial durante el himno se convirtieron en un punto de inflamación entre el entonces presidente Donald Trump y varias ligas durante su administración.

PUBLICIDAD

“Con los equipos de la NBA ahora en el proceso de dar la bienvenida a los fanáticos a sus arenas, todos los equipos tocarán el himno nacional de acuerdo con la política de la liga de nuestro duradero reglamento”, dijo la liga.

Cuban, que había dicho que el equipo no tenía la intención de reproducir “The Star-Spangled Banner” en el futuro, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios después del anuncio de la NBA. Sin embargo, una persona con conocimiento directo de la situación dijo a The Associated Press que Cuban le dijo a la NBA que cumplirá. La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles no se habían revelado públicamente.

Los Mavericks jugaron sus primeros 10 juegos de temporada regular sin fanáticos antes de permitir que 1,500 trabajadores esenciales vacunados asistieran gratis al juego del lunes contra Minnesota.

Cuban, en ese momento, declinó dar detalles sobre su decisión, aparte de decir que nadie se dio cuenta hasta después de 11 partidos en casa de temporada regular. La medida no dejó de contar con el apoyo de los entrenadores de la NBA.

“Esto debería suceder en todas partes”, tuiteó el miércoles el entrenador de Nueva Orleans, Stan Van Gundy. “Si cree que el himno debe tocarse antes de los eventos deportivos, póngalo antes de cada película, concierto, servicio religioso y al comienzo de cada día laboral en todos los negocios. ¿Qué buena razón hay para tocar el himno antes de un partido? "

La cuestión que planteó Van Gundy se ha debatido durante algún tiempo.

PUBLICIDAD

El libro de reglas de la NBA no dice específicamente que el himno, o los himnos, en los juegos que involucran a los Raptors de Toronto el único equipo canadiense en la liga, deben tocarse antes de los juegos. La única regla con respecto a las canciones establece lo siguiente: “Los jugadores, entrenadores y entrenadores deben pararse y alinearse en una postura digna a lo largo de las líneas de tiros libres durante la reproducción de los himnos nacionales de Estados Unidos y / o Canadá”.

Esa regla se relajó el año pasado en la burbuja de reinicios de la NBA en Walt Disney World, cuando la liga no objetó que los jugadores se arrodillaran para escuchar el himno para mostrar su deseo de poner fin a la injusticia racial y la brutalidad policial.

Los jugadores fueron criticados por arrodillarse; algunos de los que se pusieron de pie, como Meyers Leonard de Miami y Jonathan Isaac de Orlando, también enfrentaron reacciones violentas en las redes sociales por elegir hacerlo. El entrenador de San Antonio, Gregg Popovich, graduado de la Academia de la Fuerza Aérea y entrenador de la selección nacional masculina de Estados Unidos, también representó himnos en la burbuja.

Jonathan Isaac permaneció de pie previo al inicio del partido entre el Magic y los Nets de Brooklyn en Orlando. (Ashley Landis)

No es raro que algunos jugadores simplemente no estén en la cancha para escuchar el himno, saliendo al vestuario poco antes del final del período de calentamiento por varias razones, como ir al baño antes de regresar cuando se introducen las alineaciones iniciales.

Aunque tiene la intención de ser un himno solemne, casi nunca se trata como tal: los fanáticos en muchas arenas gritan rutinariamente sobre las líneas finales, rompen en aplausos antes de que la canción esté completa y, a menudo, insertan sus propios toques en la canción, como los fanáticos de la NHL en St. Louis cantando “Blues” sobre la última palabra real del himno, “valiente” (brave).

PUBLICIDAD

Psaki dijo que no había hablado con el presidente Joe Biden sobre el tema.

“Sé que está increíblemente orgulloso de ser estadounidense y tiene un gran respeto por el himno y todo lo que representa”, dijo Psaki. “También diría, por supuesto, que parte del orgullo de nuestro país significa reconocer que nosotros, como país, no hemos estado a la altura de nuestros más altos ideales”.