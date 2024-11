La NBA investiga incidente entre Joel Embiid y un columnista de un periódico de Filadelfia

Embiid discrepó con el columnista del Philadelphia Inquirer Marcus Hayes, quien mencionó al difunto hermano del pívot All-Star y a su hijo —ambos llamados Arthur— en columnas que cuestionaban el profesionalismo y el esfuerzo de Embiid por no estar en forma después de jugar en los Juegos Olímpicos de París. Embiid aún no ha jugado para los 76ers esta temporada.

Embiid continuó, con varios casos de blasfemias en las siguientes oraciones. Hayes ofreció una disculpa, algo que Embiid no quería. “Esa no es la primera vez”, dijo Embiid.

“He hecho demasiado por esta ... ciudad para ser tratado así, he hecho demasiado ...”, dijo Embiid el viernes. “Desearía tener tanta suerte como otros, pero eso no significa que no lo esté intentando y no esté haciendo lo que sea necesario para estar allí, que estaré aquí muy pronto”.