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La Selección Nacional regresa a Bayamón después de 15 años con mucho en juego

El quinteto boricua recibirá a Uruguay en un duelo crucial para sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de Baloncesto de 2027

14 de octubre de 2026 - 1:06 PM

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Puerto Rico recibirá a Uruguay el 29 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, en un duelo crucial para sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Quince años después de su última presentación en el Coliseo Rubén Rodríguez, la Selección Nacional regresará a Bayamón para disputar un encuentro que podría resultar determinante en sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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El quinteto puertorriqueño recibirá a Uruguay el 29 de noviembre, a las 8:00 p.m., en lo que será su primer partido oficial en la instalación bayamonesa, anunció este miércoles la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

El desafío corresponde a la quinta ventana de los Clasificatorios de las Américas, una etapa en la que Puerto Rico buscará mantenerse con vida en la lucha por uno de los boletos mundialistas.

Con poco margen para cometer errores, el conjunto dirigido por Carlos González necesita sumar victorias en sus compromisos restantes para conservar sus posibilidades de avanzar al torneo.

Puerto Rico marcha en la quinta posición del Grupo F con marca de 2-6. Al Mundial avanzarán los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor cuarto lugar.

Primera vez desde 2011

La última vez que la escuadra boricua jugó en el Rubén Rodríguez fue en agosto de 2011, cuando celebró dos partidos de exhibición frente a Panamá como parte de su preparación para el Preolímpico de las Américas.

Sin embargo, aquella visita tuvo un carácter amistoso. Esta vez, el recinto será escenario de un encuentro oficial del combinado patrio, que buscará aprovechar el respaldo de una ciudad que ha ganado 18 campeonatos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón será escenario del partido entre Puerto Rico y Uruguay el 29 de noviembre, en lo que marcará el primer encuentro oficial de la Selección Nacional Masculina en esta instalación.
El Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón será escenario del partido entre Puerto Rico y Uruguay el 29 de noviembre, en lo que marcará el primer encuentro oficial de la Selección Nacional Masculina en esta instalación. (JOSE SANTANA)

Antes de regresar a suelo boricua, Puerto Rico tendrá otro compromiso importante en la carretera. El 26 de noviembre visitará al conjunto panameño en el primero de sus dos encuentros de esta ventana clasificatoria.

Los boletos para el partido ante Uruguay estarán disponibles desde este jueves a las 10:00 a.m., a través de PRticket.com.

Tags
BaloncestoBayamónSelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoColiseo Rubén RodríguezFIBA
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