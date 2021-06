Los jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN), así como el personal técnico, árbitros y oficiales de mesa, deben estar vacunados si quieren participar de la venidera temporada a comenzar el 10 de julio.

“La vacunación es compulsoria”, dijo el director de torneo, José Solá, a este medio.

Si algún participante de la liga rehúsa a inocularse, tendrá que presentar una excusa válida al organismo, agregó el directivo.

En la liga, Solá indicó que el proceso de vacunación contra el COVID-19 se encuentra en una etapa adelantada.

“Así de darte cifras, no puedo. Hay varias etapas. Hay gente que completó el proceso en enero y febrero. Otros tantos que completaron recientemente la segunda dosis y están en el plazo de 14 días. Algunos ya tienen la primera dosis y esperan la segunda. Estamos todos participando en el proceso con el grupo médico asesorando sobre los centros de vacunación y los apoderados que están en la industria de la salud o tienen contactos (para vacunar a su plantilla)”, indicó Solá.

Hay jugadores que no quieren vacunarse

El presidente de la Asociación de Jugadores, Ricardo Carrillo, informó, sin embargo, que hay un puñado de jugadores locales que prefiere no vacunarse para el torneo.

“Ahora mismo tenemos casos vigentes. No llegan a 10, hasta el momento. Hemos decidido enviarles una comunicación a todos los jugadores. Aquellos que no quieran vacunarse, que indiquen las razones del por qué. Pueden variar de caso a caso. Puede ser por razones religiosas o médicas, o un atleta que no cree en la medicina tradicional. Hay que que ver cómo vamos a orientar cada caso por sus particularidades. No pueden haber casos iguales”, compartió.

Según Carrillo, la defensa de la Asociación a los atletas que no quieren ser inoculados puede caerse si hay una instrucción del Departamento de Salud ordenando al BSN a que los participantes tienen que estar vacunados para la celebración del torneo.

“De lo contrario, estamos listos para representarlos”, sostuvo Carillo.

La nueva orden ejecutiva del gobierno de Pedro Pierluisi -que inició el 24 de mayo y termina el próximo domingo- permite la apertura de los coliseos y lugares de eventos a un 30 por ciento de capacidad ante una reducción sostenida por las pasadas semanas en la tasa de positividad y las hospitalizaciones, unido a la cantidad de personas inoculadas en la isla.

En los eventos en espacios cerrados, será necesario presentar evidencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 para entrar a la instalación. Antes del anuncio de la orden, el BSN evaluaba el requerimiento de presentar prueba de vacunación en las canchas de los 12 equipos participantes en el torneo de este año.

“Favorecemos la vacunación y hemos tenido una colaboración favorable de los equipos. Entendemos que es la manera correcta de traer baloncesto de forma segura a las canchas para no comprometer la salud de nuestros atletas y aficionados. Recordamos que las infraestructuras son cerradas, con aire acondicionado, así que tiene que haber distancia entre las butacas. La vacunación favorece mucho el por ciento de participación y acceso”, expresó Solá.

A finales de 2020, el BSN pudo terminar la competencia luego de un acuartelamiento en el hotel Wydham Grand Río Mar de Río Grande para jugar en formato de “burbuja”.

A poco más de un mes del inicio de la temporada, los equipos se aprestan a iniciar sus prácticas, en las cuales podrán requerirse una prueba molecular negativa.