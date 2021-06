La hostilidad que algunos fanáticos de la NBA han mostrado recientemente desde las gradas podría tener su origen en una diversidad de factores en números semejantes a la cantidad de estrellas en el firmamento.

Pero Kevin Durant, de los Nets de Brooklyn, en sus declaraciones, de que la gente había estado encerrada año y medio en la pandemia y se siente ansiosa, o las de su compañero Kyrie Irving, de que el botellazo que le lanzaron pudo haber sido provocado por racismo, podrían no estar muy lejos de la realidad.

Con la reapertura de los estadios y canchas a capacidades casi totales o totales, se ha registrado en la NBA un resurgir del fenómeno de las agresiones verbales o físicas de parte de los fanáticos hacia los jugadores.

Así, a los padres del canastero de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, algunos fanáticos de Utah les hicieron comentarios soeces y racistas durante uno de los partidos de ese equipo contra el Jazz.

PUBLICIDAD

A Russell Westbrook, de los Wizards de Washington, le derramaron sobre la cabeza un envase de pop corn en Filadelfia. Y a Irving, la mencionada botella de agua casi le da en la cara en la cancha de su antiguo equipo, los Celtics de Boston.

Mientras en Nueva York, un fanático de los Knicks escupió al estelar base de los Hawks de Atlanta, Trae Young, y hasta un espectador entró al tabloncillo en medio del partido de los Wizards ante los Sixers de Filadelfia.

Trae Young, de los Hawks de Atlanta, vivió una experiencia desagradable cuando un seguidor de los Knicks lo escupió en uno de los juegos de la serie en el Madison Square Garden. (Seth Wenig)

Las organizaciones han tomado acción contra algunos fanáticos y los han expulsado de sus instalaciones.

El sociólogo José Rodríguez y el psicólogo social y comunitario Carlos Rubén Carrasquillo, ambos profesores universitarios, desmenuzaron este fenómeno a solicitud de este medio, y establecieron que este es un comportamiento que deshonra el deporte en sí mismo por los valores que el deporte promueve, y según Rodríguez, no sería extraño que se puedan registrar más instancias de eventos similares.

“Es el fenómeno del perrito enjaulado”, explicó Rodríguez.

“Cuando tú lo sacas de la jaula al principio se vuelve como loco. Eso va a suceder ahora cuando salgamos de las restricciones que hemos tenido por la pandemia. Se genera ansiedad. El termómetro está bien arriba, y por cualquier situación por mínima que sea, explota. Es algo que pueda darse en cualquier momento dependiendo de qué recursos tenga la persona y cómo reaccione ante ese termómetro y ante esa situación, que para él, puede ser una situación que lo excite, lo altere o lo rete”, agregó Rodríguez.

PUBLICIDAD

El fanático de los Celtics de Boston que le lanzó una botella de agua a Kyrie Iving, de los Nets, fue esposado por la Policía. (Elise Amendola)

El profesor de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Carlos Albizu explicó que al exacerbarse los ánimos, las personas disminuyen su nivel de análisis y de conciencia. Por ello, según describen muchos textos de sicología social, las personas reaccionan de manera violenta debido a la frustración que están experimentando. A mayor frustración, la posibilidad de que pueda haber mayor agresividad existe y se exacerba, según el teórico John Dollard.

“Pero si el individuo que experimenta esa frustración, según Dollard, no puede de ninguna otra forma más prosocial, manifestar su incomodidad, esa frustración lleva a la agresividad y la agresividad mal manejada puede llegar a la violencia”, agregó Rodríguez, quien cree que este tipo de conducta entre fanáticos y atletas podría verse más a menudo según se eliminen las restricciones pandémicas.

Y aunque piensa que las motivaciones que puedan tener las personas para realizar esos actos pueden ser infinitas, cree que una buena sugerencia sería incrementar la supervisión de los agentes del orden público y publicar mensajes de servicio público dirigidos a la fanaticada que promuevan la serenidad.

“(Pueden decir) ‘Estamos disfrutando de un deporte. Aquí todo el mundo se respeta’, por ejemplo. ‘Verifique sus acciones. Tenga cuidado con las acciones que puedan lesionar a otro’. Mira qué fácil. Esos podrían ser sugerencias de mensajes. Es que nosotros somos muy reactivos. Accionamos después del problema en vez de actuar en forma preventiva”, manifestó el catedrático Rodríguez.

Carrasquillo, por su parte, inició estipulando que la agresividad en los escenarios deportivos no es nada nuevo.

PUBLICIDAD

“Desgraciadamente, las personas no hemos aprendido que la competencia no tiene que llegar a la agresión personal. Competir contra ti no quiere decir que soy mejor que tú, sino que hice una estrategia y en ese momento superó la tuya. El deporte en realidad es para recrearse y admirar las habilidades de unos seres humanos para poder superar obstáculos y lograr unas metas”, dijo el sociólogo comunitario y social.

Un guardia de seguridad de la cancha de los Wizards de Washington tuvo que derribar a un fanático que invadió el tabloncillo ante la mirada el centro de los 76ers, Dwigth Howard.

“Esa filosofía se ha visto afectada por el deporte-espectáculo, por el concepto de que el deporte me representa mi identidad a un nivel profundo, íntimo, y que yo interpreto o proyecto los errores de los jugadores como algo que invalida mi autoestima. No podemos dejar el deporte en la instancia de que es una representatividad del yo. Y que una equivocación o una derrota representan que yo no sirvo, o que yo no valgo. Pero lo hemos aprendido así”, manifestó.

Al igual que Rodríguez, recalcó los efectos de la pandemia y el encierro.

“La pandemia nos ha confinado a hacer cosas que no queremos. El encerramiento normalmente no es un estado natural de la gente, y se ha acumulado frustración, coraje, síndrome post traumático, depresión, ansiedad… y cuando voy al deporte, ¿qué espero? Un espacio de recreación y de placer, pero cuando no se da lo que yo espero, esa agresión que tenemos en muchas personas sale a la menor provocación. A un nivel extremo”, agregó.

El base de los Grizzlies, Ja Morant, a la izquierda, se quejó del trato de la fanaticada del Jazz hacia su familia. (Jed Jacobsohn)

El catedrático de la UPR de Humacao opinó que las sanciones aplicadas a los fanáticos en días recientes no están mal, pero no resuelven el problema. E insistió en que el deporte es una actividad para recrearse, para transportarse, para disfrutarlo, y una derrota o un error de un jugador no son una afrenta a la estima del ser humano, ni de la ciudad ni del país.

PUBLICIDAD

“Hay una transferencia sicológica que se hace del yo al equipo, que se está llevando a un nivel de endiosarlo (al jugador). Hay que educar a la gente porque eso no es. Se trata de que el otro equipo superó en esta ocasión al mío, pero no quiere decir que mi equipo es malo, que el mío no vale, que la ciudad perdió. Ese tipo de discurso hay que detenerlo ya”, dijo Carrasquillo.

En el caso de Irving, dijo, hay una lectura adicional ya que el canastero había jugado con Boston y abandonó el equipo al optar por ir a la agencia libre. El partido del pasado domingo en el que suscitaron los hechos en Boston fue el regreso de Irving al TD Garden, y fue abucheado en cada ocasión en que tocó el balón.

“¿Cuál es el mensaje? Me traicionaste. Y como me traicionaste yo quiero vengarme de ti. Hay una sobreidentificación, una mala canalización de la agresividad, y ahora estamos hablando de venganza. Como renunciaste a representarme, yo tengo derecho de vengarme de ti e insultarte. Es una proyección sicológica. Hay que volver a empezar el proceso educativo desde las ligas menores, a ver si en 20 años vemos menos agresión en el deporte”, finalizó Carrasquillo.