Cuando las categorías menores de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico reciban la luz verde del gobierno para reanudar los torneos en la isla, los oficiales de mesas ya no tendrán que usar bolígrafo y papel para llevar las estadísticas de los niños, niñas y adolescentes que estarán en cancha, ya que el proceso será uno digital y los resultados se verán a través de una aplicación.

Este avance tecnológico se dará gracias a la entrada de la compañía española NBN23, encargada de llevar las estadísticas avanzadas digitalizadas de baloncesto amateur en Europa, al Caribe de la mano del representante Héctor Laboy, actual miembro de la junta de gobierno y comité ejecutivo de la Federación local.

“Esto es un proyecto que llevamos un tiempo tratando de implementarlo en Puerto Rico”, dijo Laboy a este medio luego de ser anunciado por la NBN23 como el contacto activo para buscar acuerdos en territorio americano.

“Ellos me contactaron a mí por referencia. Esto una crítica interna que tengo desde hace mucho tiempo. En las categorías menores no se lleva nada de estadísticas. Por ejemplo, no se sabe cuántos puntos y rebotes hizo Mario “Quijote” Morales en las categorías menores. No hay ahora mismo base de datos para eso. Ahora mismo puedes llamar a (Francisco) Paquito Rodríguez (exdirector de la categoría novicios) que lleva apuntes organizado. Pero fuera de eso, más nada”, agregó.

PUBLICIDAD

La Federación de Baloncesto sí tiene un archivo de las actas de los partidos, pero solo tienen los apuntes del resultado del encuentro, puntos por jugador y faltas personales. Con la ampliación móvil y de tableta de NBN23 el historial de estadísticas se expande a asistencias, rebotes, bloqueos, robos de balón, entre otros, que se pueden acceder en cualquier momento.

“Con esta plataforma, cuando se implemente, todo el mundo va a tener esos datos. Las estadísticas son costosas a nivel de BSN. Es una computadora muy costosa. Esta plataforma es gratis y elimina el papel. Esto va a ser positivo para las categorías de los jóvenes, para cuando estén buscando becas. Esos datos presentes los van a ayudar. Todo va a estar organizado y vas a poder ver los partidos (play-by-play) si no estás en la cancha”, indicó.

Laboy expresó que el presidente federativo Yum Ramos está por estampar su firmar para utilizar el app de NBN23. De igual forma, el exvicepresidente federativo ya tuvo conversaciones sobre el sistema con Puerto Rico Little Lads.

“La Federación está por firmar y vamos a estar presente en cuatro o cinco de los torneos grandes. Quiero comenzar desde arriba y luego llevarlo a los torneos escolares”.

En las próximas semanas, comenzará el adiestramiento de los oficiales de mesas. Como parte del proyecto piloto, iniciado con la implantación del acta digital, Laboy pedirá una cuota de menos de $5 a los padres de los jugadores para costear el soporte técnico de la ampliación en la isla. Luego se integrará el sistema avanzado de estadísticas.

PUBLICIDAD

La NBN23 fue fundada en 2015 por Javier Bosch ante la preocupación de que el baloncesto amateur podría tener un seguimiento de estadísticas al igual que las ligas profesionales.

“Darle a cada jugador la posibilidad de sentirse como LeBron James y hacer que existiera un seguimiento en vivo desde cualquier lugar. Esas fueron las máximas de nuestro nacimiento”, dijo Bosch en una entrevista el año pasado con el portal gigantes.com. Las federaciones de Madrid, Islas Canarias, Castilla de la Mancha y Vascas fueron las primeras en incorporar el sistema.

En la actualidad, está presente en países como Emiratos Árabes, México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Bélgica, China, Guatemala y Turquía.