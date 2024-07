Las lágrimas de Nelson Colón: de invitado en las gradas del Clemente en 2003 a protagonista en el “Choliseo” en 2024

“Asistí a ese juego gracias a unos tickets de cortesía que me dio Bobby Joe Hatton, integrante de ese equipo. Estuve allí sentado... Lo lloré, lo sufrí. Igual que todos los puertorriqueños en aquel momento, y hoy (domingo) me tocó como dirigente gracias a Dios” , manifestó Colón, al tiempo que el propio Arroyo y los canasteros del combinado boricua interrumpían la conferencia de prensa post partido al ritmo de música y champán .

“Sin comienzo no hay historia. Fue muy fuerte todo lo que tuvimos que pasar al principio. Ustedes no tienen idea de las veces que mi mamá tuvo que salir llorando de una cancha, que le tuve que decir a mi familia que no fuera más. Esas cosas me hicieron fuerte en el camino. Cosas que me enseñaron hoy a ser una mejor persona. Ha sido una trayectoria en la cual he sacrificado muchas cosas por esto. Mi carrera, hoy... Miro hacia atrás y tengo la bendición de ser un ganador, conquistar campeonatos, representar a Puerto Rico en varias ocasiones. Cuando todo esto comenzó, todos dudaron... Menos nosotros. Sabíamos que teníamos el talento. Hoy vamos de tú a tú con los mejores 12 del mundo. Es sacrificio y trabajo”, concluyó.