La noticia pareció dejar a la ciudad de Dallas y a sus fanáticos en luto. Mientras Barea, quien jugó con Doncic entre 2018 y 2020, no creía la noticia en la isla.

“Sabía que las cosas no estaban bien cuando estuve una semana por allá trabajando. Estaba lastimado y habían par de cosas, pero no sabía que esto iba a pasar. Lo que más me preocupa es la fanaticada. Sé cómo es. Le toman cariño a alguien y mueren contigo”, dijo Barea, quien fue parte del primer y único campeonato de los Mavericks en 2010-11.