LeBron James firma un nuevo acuerdo con los Lakers para una extensión por dos temporadas más en la NBA

James acordó un contrato de dos años para permanecer con los Lakers, dijo el miércoles una persona con conocimiento de las negociaciones. El segundo año del acuerdo es opción de James y significa que podría volver a convertirse en agente libre el próximo verano, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado públicamente.