Lake Buena Vista - La estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, regresó a su suite de hotel después del cuarto juego de las Finales de la NBA el miércoles por la mañana. A las 6:30 a.m., ya estaba tuitiando imágenes para anunciar a sus 47.6 millones de seguidores que estaba completamente despierto.

Cuando termine la temporada, dormirá mucho. Hasta entonces, su ciclo será un desastre total.

Nos guste o no, las Finales de la NBA están en pausa hasta el viernes, el primer receso de dos días en esta serie entre los Lakers y el Heat de Miami. En el quinto juego de la serie, los Lakers ingresarán con una ventaja de 3-1 en la serie y al borde de su decimoséptimo campeonato de la NBA.

“Para mí, quiero decir, en este momento de la temporada, no me importa el descanso”, dijo James.

“Realmente no lo hago. No me importa dormir. No me importa descansar durante todo el juego. ... no me importa descansar porque puedo descansar en una semana, como máximo”, agregó.

PUBLICIDAD

Tal vez pronto. Los equipos de James, dos en Miami, uno en Cleveland, tienen marca de 3-0 en los juegos finales cuando están a una victoria de un campeonato. De todos los tiempos, sus equipos tienen marca de 38-10 en juegos en los que tienen oportunidades de liquidación.

Claramente, a James no le gusta esperar cuando llega la oportunidad de hacerse con una serie.

"Van a hacer ajustes. Tenemos que estar preparados para ello ", declaró el alero de los Lakers Anthony Davis sobre el Heat, que se enfrenta a un juego de eliminación por primera vez en estos playoffs.

“Vamos a hacer ajustes también. Serán dos grandes días para nosotros. Salga el quinto partido y con suerte lo termine”, añadió.

Partido apretado

El cuarto juego del martes por la noche fue el primero aprestado de esta serie. Los Lakers ganaron 102-96 y ambos equipos terminaron el encuentro con un mínimo de anotaciones en la serie. Miami lanzó un 42.7% desde el piso, porcentaje más bajo en las Finales.

Algo de eso podría ser simplemente que las defensas se pusieron al día con las ofensivas, pero también podría haber sido el costo de cuatro juegos altamente competitivos que se llevan a cabo en un lapso de siete días.

“A nuestros muchachos les encanta la competencia y les encanta el desafío”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

“Estamos aquí con un propósito. Nunca esperábamos que esto fuera fácil. Simplemente descansaremos y nos recuperaremos. Creo que todos probablemente podrían usar eso un poco. Recalibrarse y volver al trabajo el jueves”, añadió.

PUBLICIDAD

Jimmy Butler, de Miami, ha jugado más minutos que nadie en la serie, con un promedio de casi 42 por partido. El Heat apenas ha podido sacarlo. Butler ha acumulado 45, 45 y 43 minutos en sus últimos tres partidos, respectivamente, números que nadie más en estas Finales ha alcanzado ni una sola vez.

No está dispuesto a mostrar fatiga.

“Nuestra confianza no va a ninguna parte. Se mantendrá alta, me aseguraré de que se mantenga alta, porque tendrá que estar en su punto más alto para obtener esta próxima victoria”, aseguró.

Al Heat le vendría bien un par de días libres desde el punto de vista de la salud. No está claro - dudoso es probablemente la mejor palabra - si el armador Goran Dragic puede jugar pronto debido a la rotura de la fascia plantar en su pie izquierdo. Pero recuperar al pívot All-Star Bam Adebayo de una lesión en el cuello para el cuarto juego fue una ventaja, aunque confesó que no está al 100%.

“Siento que colectivamente todos necesitamos dos días libres. No soy solo yo, no es solo Goran, sino que todos necesitamos un par de días para reajustarnos, realinearnos, tomar un poco de aire fresco y volver a la mesa de dibujo”, indicó Adebayo.

Desde la perspectiva del Heat, ese es realmente el caso.

Para los Lakers, la espera puede ser la parte más difícil. La oportunidad por el primer título de la franquicia en 10 años se avecina, y James, quien tiene un gran respeto por Spoelstra, su exdirigente de Miami, está seguro de que el Heat no se irá fácilmente.

PUBLICIDAD

“Sé que Spo estará listo para el quinto juego”, dijo James. “Esa es la mejor parte de esto. Es una partida de ajedrez”, añadió.