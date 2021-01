Los Ángeles - LeBron James y sus compañeros de equipo de los Lakers ya estaban molestos luego de que un fiscal de Wisconsin decidiera el martes no acusar a un oficial de policía que disparó contra un hombre negro el año pasado.

Luego llegó el miércoles cuando una turba violenta leal al presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos para retrasar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones de noviembre.

Lo que James vio en la televisión junto con su familia continuó reforzando su visión de la amplia división en el país.

“Vivimos en dos Américas y un excelente ejemplo de eso fue ayer. Si no comprende o no ve eso, debe dar un paso atrás. No solo un paso, sino cuatro o cinco o incluso diez pasos hacia atrás “, dijo James el jueves por la noche después de que Los Ángeles perdieran ante los San Antonio Spurs 118-109.

“¿Cómo quieres que tus hijos o nietos vivan en este hermoso país? Ayer no fue así. No pude evitar preguntarme si esos fueron los de mi clase que asaltaron el Capitolio, cuál habría sido el resultado. Todos sabemos lo que hubiera pasado si alguien se hubiera acercado, y mucho menos si hubiera entrada a la fuerza “, agregó.

James vestía una camiseta al entrar al Staples Center antes del partido que decía “¿Entiendes ahora?” También lo tenía escrito en sus zapatillas durante el juego. Jugadores y entrenadores de ambos equipos se abrazaron en círculo en la mitad de la cancha durante el himno nacional.

Cuando se le preguntó qué quería decir con su camiseta, James expresó que quiere que la gente entienda lo que dicen los atletas y los negros.

“Nunca entenderás la sensación de ser un hombre y una mujer negros en Estados Unidos”, aseguró James.

“¿Entiendes lo difícil que es seguir inspirando y dando todo lo que tenemos? Todos se suben al carro de lo que ofrecemos, lo que traemos. Cómo nos vestimos, nuestra música, nuestra cultura, nuestra comida. Todos roban de lo que hacemos y luego quieren actuar como lo hicimos o lo trajimos a este mundo. No obtenemos nuestra debida diligencia ni nada de regreso a su país, excepto una bofetada en la cara “.

La decisión del martes de un fiscal en Kenosha, Wisconsin, de no presentar cargos contra el oficial que disparó contra Jacob Blake, provocó la ira en toda la NBA. El incidente de Blake fue uno de los muchos problemas sociales en los que los jugadores se enfocaron el verano pasado cuando el juego se reanudó en la burbuja de Orlando, Florida.

James ha sido un crítico de Trump durante sus cuatro años en el cargo y dijo que lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos fue una correlación directa de lo que representa el mandatario.

“No le importa este país ni su familia. Vimos los tuits a lo largo de todo el camino hacia esta destrucción. Durante los últimos cuatro años todos lo supimos “, comentó. “Una cosa que nunca se puede recuperar es el tiempo. Literalmente hemos (tirado) a la basura cuatro años “.

“Ayer fue vergonzoso. Se supone que debemos estar dando ejemplo a todos los demás países sobre cómo hacer funcionar las cosas y cambiar el mundo y ayer parecíamos un país del tercer, cuarto, quinto mundo. Fué embarazoso”, expresó.

El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, quien tampoco se ha retenido en expresar sus opiniones sobre el presidente Trump, dijo que creía que el presidente disfrutaba de la insurrección del miércoles.

“Creo con todo mi corazón que Trump lo disfrutó”, indicó Popovich 90 minutos antes del inicio. “Hablaron de la policía y de lo fácil que fue, quitaron las barreras y entraron directamente. Eso no sucede a menos que haya un guiño y un guiño en alguna parte. Eso simplemente no sucede. Nunca ha sucedido en ninguna protesta en la que haya estado nadie. Por eso no creo que sea tan descabellado que la gente empiece a hablar de la 25ª enmienda. Sabemos que probablemente no sucederá”, opinó.

Popovich también se tomó el tiempo para elogiar a James, llamándolo una “figura icónica”.

“Como ser humano y ciudadano y alguien que mira los problemas sociales de nuestro tiempo, no lo hace con odio. Simplemente dice la verdad “, dijo Popovich sobre James.